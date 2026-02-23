Laporta admite que no se habla con Messi: «No quiso saludarme, la relación está perjudicada»

Joan Laporta ha reconocido al fin que su relación con Leo Messi es inexistente, o más bien, y utilizando sus palabras, «está perjudicada». El actual candidato a la presidencia del Barcelona, gran favorito a la reelección el próximo 15 de marzo, ha dicho del jugador argentino que «no quiso saludarme» y que su relación «ya no es lo que era».

Laporta ha explicado que no podían firmar la renovación con Messi en 2021 porque «nos querían hacer firmar un acuerdo con CVC por 50 años para inscribir a Leo». Y eso, ha añadido, «no podíamos hacerlo». «El club está por encima de los nombres», ha dicho Laporta sobre Messi.

El candidato (ahora) Laporta ha reconocido que su relación con Messi «es lo más triste que me ha dejado» en estos últimos cinco años difíciles, pero que como presidente hay que tomar «decisiones difíciles» y que «no se puede tener todo». «Si le renovábamos, no podíamos asumir su volumen», en referencia a la parte económica.

Ha sido ahí cuando Joan Laporta ha desvelado que su relación con Leo Messi «ya no es lo que era», que está «perjudicada» y, sobre todo, ha dado un detalle que muestra que entre ambos no hay ningún tipo de feeling: «No quiso saludarme en un gala del Balón de Oro». Pese a todo, Laporta ha dicho que «lo que haga Messi lo respetaré».

En una entrevista en Catalunya Radio, Laporta ha seguido diciendo de Negreira que los pagos eran por «un asesoramiento arbitral» y que «hay un interés que el tema se alargue, cuando no se aguanta por ningún sitio». «En los 72 años que han estado los árbitros, sus jefes eran socios o empleados del Real Madrid», ha añadido.

Por su parte, ha explicado que el Camp Nou «triplicará» los recursos y que «repetiría» con la constructora Limak porque «hay gente que manda en algunas constructoras españolas que no son precisamente muy culés».