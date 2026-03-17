La izquierda balear le coge el gusto a la compañía de los ‘camisetas verdes’ para enfrentarlos a Prohens

No es la primera vez. Ante la cercanía de las próximas elecciones autonómicas, la izquierda balear reactiva sus performances para movilizar a sus seguidores ante la cita electoral. Los camisetas verdes son los compañeros habituales de PSOE y Més per Mallorca. Hoy han vuelto a las puertas del Parlament de Baleares para enfrentarse al Govern de Marga Prohens.

OKBALEARES publicó hace algunas semanas imágenes de la dirigente socialista de Mallorca y diputada Amanda Fernández, junto a varios camisetas verdes en el interior del Parlament, en el transcurso de un pleno. Hay que recordar que los camisetas verdes congregaron a 100.000 personas en Palma en una manifestación contra la política educativa de otro presidente del Partido Popular: José Ramón Bauzá.

Este martes, una treintena de sindicalistas de la educación, con predominio de camisetas verdes, se ha concentrado frente a las puertas de la cámara autonómica para reclamar una enseñanza pública de calidad en Baleares.

A la protesta han asistido representantes de los sindicatos UOB, ANPE, STEI y UGT, que han exigido al Govern de Marga Prohens medidas para mejorar la educación pública en las Islas y han denunciado las políticas del PP en el sector.

Entre sus demandas figuran la reducción de las ratios de alumnado por aula, más recursos humanos especializados y la puesta en marcha del plan de infraestructuras escolares, paralizado desde hace años, con aulas climatizadas y espacios adecuados para la docencia.

Además, han reclamado una disminución de la burocracia —ya que defienden que ésta limita su labor pedagógica—, la mejora de la carrera profesional y la remuneración del profesorado. También piden un aumento de la inversión educativa, que según los asistentes a la protesta actualmente se sitúa en el 3% del PIB, y la derogación de la «segregación lingüística».