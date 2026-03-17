La izquierda balear le coge el gusto a la compañía de los ‘camisetas verdes’ para enfrentarlos a Prohens
Aumenta la frecuencia de sus protestas frente al Parlament balear los días de pleno
No es la primera vez. Ante la cercanía de las próximas elecciones autonómicas, la izquierda balear reactiva sus performances para movilizar a sus seguidores ante la cita electoral. Los camisetas verdes son los compañeros habituales de PSOE y Més per Mallorca. Hoy han vuelto a las puertas del Parlament de Baleares para enfrentarse al Govern de Marga Prohens.
OKBALEARES publicó hace algunas semanas imágenes de la dirigente socialista de Mallorca y diputada Amanda Fernández, junto a varios camisetas verdes en el interior del Parlament, en el transcurso de un pleno. Hay que recordar que los camisetas verdes congregaron a 100.000 personas en Palma en una manifestación contra la política educativa de otro presidente del Partido Popular: José Ramón Bauzá.
Este martes, una treintena de sindicalistas de la educación, con predominio de camisetas verdes, se ha concentrado frente a las puertas de la cámara autonómica para reclamar una enseñanza pública de calidad en Baleares.
A la protesta han asistido representantes de los sindicatos UOB, ANPE, STEI y UGT, que han exigido al Govern de Marga Prohens medidas para mejorar la educación pública en las Islas y han denunciado las políticas del PP en el sector.
Entre sus demandas figuran la reducción de las ratios de alumnado por aula, más recursos humanos especializados y la puesta en marcha del plan de infraestructuras escolares, paralizado desde hace años, con aulas climatizadas y espacios adecuados para la docencia.
Además, han reclamado una disminución de la burocracia —ya que defienden que ésta limita su labor pedagógica—, la mejora de la carrera profesional y la remuneración del profesorado. También piden un aumento de la inversión educativa, que según los asistentes a la protesta actualmente se sitúa en el 3% del PIB, y la derogación de la «segregación lingüística».