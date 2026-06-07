León se va a quedar completamente a oscuras durante 6 minutos y estos son los mejores sitios para ver como nunca antes el eclipse solar del 12 de agosto

El próximo 12 de agosto tendrá lugar en España el primer eclipse total de sol en más de un siglo. La franja de totalidad del eclipse recorrerá nuestro país desde La Coruña hasta Palma de Mallorca y también pasará por Castilla y León y sus provincias como Zamora, León, Palencia, Burgos, Valladolid y Segovia. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el eclipse solar que afectará a León el próximo 12 de agosto.

Este 12 de agosto de 2026 tendrá lugar un evento único en España: el primer eclipse total de sol que se podrá ver en la península ibérica en más de un siglo. Este hecho tendrá lugar durante el atardecer de este día, cuando la franja de totalidad de este eclipse cruzará España de oeste a este y pasará por capitales de provincia. Comenzará en La Coruña, y transcurrirá por Oviedo, León, Bilbao, Zaragoza y Valencia hasta llegar a Palma de Mallorca.

Este eclipse total solar, que será el primero desde 1905, comenzará a las 17:34 horas en el mar de Bering y terminará a las 21:58 horas en el océano Atlántico. Será a las 19:46 horas cuando se produzca el eclipse solar total. «España está situada al final de la franja de totalidad, por lo que esta sucederá cuando el Sol se esté poniendo muy cerca del horizonte. Ello obligará a observar el eclipse desde un lugar con buena visibilidad hacia el oeste», ha informado el Instituto Geográfico Nacional, que también apunta a que las buenas condiciones del verano harán que este fenómeno se pueda ver en las provincias señaladas.

El eclipse solar en León

Los ciudadanos de Castilla y León tendrán el privilegio de poder ver el primer eclipse total de sol en más de un siglo. Los privilegiados serán los habitantes de las provincias de León, Zamora, Palencia, Burgos, Valladolid y Segovia. Por ejemplo, según informan desde el Ministerio de Movilidad y Transporte Sostenible, «en Burgos, el eclipse comenzará a las 19:33 horas, tendrá su máximo a las 20:29 horas y la puesta de Sol se producirá a las 21:20 horas, unos minutos antes de que finalice el eclipse, siendo la duración de la totalidad de 104 segundos, con el Sol a una altura de 8 grados».

Por su parte, en León el inicio del eclipse será a las 19:32 horas, el inicio de la totalidad a las 20:28 horas, mientras que el máximo será a las 20:29 horas.

En Palencia será a las 19:33 el inicio, la totalidad a las 20:29 y el máximo a las 20:29 y 54 segundos.

En Valladolid, el punto máximo será a las 20:31 horas y la puesta de sol será a las 21:22 horas.

En Zamora, el máximo será a las 20:30 horas y el fin de la totalidad a las 20:31 horas.

En Segovia comenzará a las 19:35 horas, siendo el inicio de la totalidad a las 20:31 y el fin de la totalidad el 20:32 horas.

Precauciones

El Observatorio Astronómico Nacional también ha avisado a los ciudadanos de las precauciones que se deben tomar a la hora de presenciar este eclipse total solar, como pueden ser: