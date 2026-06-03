Un fenómeno irrepetible: el eclipse solar que convertirá el día en noche por un tiempo récord

6 minutos y 23 segundos. Ese es el tiempo que habrá durante el eclipse solar más largo del siglo que ya tiene fecha. Es un evento único que no se repetirá hasta dentro de 157 años, en torno al 2183. El eclipse será el 2 de agosto de 2027 desde las 11 de la mañana.

Las mejores ciudades para observar este evento astronómico será en las situadas en Álava, en el País Vasco, aunque la franja de totalidad se verá en elEstrecho de Gibraltar, Ceuta y Melilla y ciudades andaluzas como Cádiz, Málaga, Granada y Almería. En Madrid en cambio se apreciará parcialmente (en torno al 70%).

El eclipse también será visible en otras partes del mundo como Oriente Medio, norte de África y algunas otras zonas de Europa. En ese momento, el cielo se oscurecerá hasta tal punto que se podrán observar las estrellas y con suerte algún planeta. También tendrán lugar algunos evento astrales como ‘Las Perlas de Baily’, justo después del eclipse, en la que los últimos rayos de sol atravesarán los valles y montañas del relieve de la Luna, haciendo puntos brillantes alrededor del borde lunar.

Eclipse solar este año

Según el calendario astronómico, el 12 de agosto de este año se podrá observar otro fenómeno que no se veía desde hace un siglo. Algunas zonas de la Comunidad de Madrid como Somosierra o La Cabrera se convertirán por un momento en destinos cotizados para disfrutar de ese eclipse.

Este tipo de eclipses se producen cuando la Luna se encuentra entre la Tierra y el Sol. En ese momento, se proyecta su sombra sobre la superficie del planeta tapando la luz durante varios minutos. Para evitar futuros problemas con los eclipses, se recomiendan el uso de gafas homologadas durante el proceso, no mirar al sol directamente durante más de 1 minuto y no usar cámaras o telescopios sin filtro homologado, ya que pueden concentrar la luz solar y en consecuencia dañar la vista.