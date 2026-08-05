Asesinada una mujer de 44 años por su pareja en un centro comercial de Murcia

Una mujer ha sido asesinada la tarde de este miércoles en un centro comercial de Murcia tras ser presuntamente acuchillada por su pareja. El sospechoso se ha dado a la fuga y está siendo buscado por la Policía Nacional, según han informado fuentes cercanas a la investigación.

Los hechos han ocurrido poco antes de las 17:25 horas de la tarde, cuando, según el 112, una llamada ha alertado sobre una mujer de 44 años encontrada sin vida en la trastienda de un negocio del centro comercial Carrefour Infante. El trabajador que encontró a la víctima avisó rápidamente a la policía ante la posibilidad de que se tratara de una muerte violenta.

La Policía Nacional solicitó asistencia sanitaria, pero el médico de los servicios de emergencia que llegaron al lugar sólo pudo certificar la muerte. Por el momento, el sospechoso continúa a la fuga y las fuerzas de seguridad están en su búsqueda.

El suseso tiene lugar pocas horas después de que una agente de la Guardia Civil fuera asesinada en Llanes (Asturias) por su pareja, también agente del mismo cuerpo. Los dos casos están siendo investigados como posibles episodios de violencia machista.

Una guardia civil asesinada

La agente asesinada en Asturias durante la mañana de este miércoles ha muerto durante un tiroteo en el mismo cuartel del Instituto Armado de Llanes en el que trabajaba. Los hechos han dejado además otro herido.

El autor del tiroteo ha sido otro agente de la Guardia Civil que había sido pareja de la fallecida y que, tras acceder al interior del cuartel, ha proferido varios gritos antes de realizar varios disparos que han provocado la muerte de la agente. También ha resultado herido un teniente del Instituto Armado que se encontraba también en el cuartel.