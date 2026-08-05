La Audiencia Nacional pregunta a la Guardia Civil si recibió alguna alerta previa sobre la invasión de Ceuta

María Tardón, juez de la Audiencia Nacional, ha pedido este miércoles a la Guardia Civil un informe sobre su actuación ante la invasión de 72.000 inmigrantes ilegales –según cifras del Gobierno– en Ceuta los días 30 y 31 de julio, en el que detalle si se recibió alguna información en días previos que pudiera haber alertado sobre lo que iba a ocurrir.

La juez ha hecho esta petición al Instituto Armado en la investigación que ha abierto sobre lo ocurrido en Ceuta, pesquisas en las que también ha solicitado a la Policía un informe para determinar si se trató de «una acción concertada o dirigida» por algún «grupo criminal».

En el caso de la Guardia Civil, la juez solicita además, en una providencia adelantada por La Razón, que le detalle las labores de rescate de personas en aguas territoriales españolas, con identidades y circunstancias personales conocidas, y, en el caso de los fallecidos, si consta la causa de la muerte.

En concreto, la juez pide que se informe del «dispositivo desarrollado por los distintos efectivos de Guardia Civil desplegados en el territorio, particularmente en lo relativo a las operaciones de rescate de las personas que se hayan localizado en las aguas territoriales españolas», así como sus circunstancias personales «conocidas».

En el caso de las personas fallecidas, la magistrada quiere saber si consta «la causa y la data de la muerte», mientras que en lo relativo a los «supervivientes», reclama conocer «su identidad y datos de localización» que los agentes hayan podido recabar.

Esta semana, la juez Tardón pidió un informe a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras (UCRIF) de la Policía Nacional para saber si la entrada de inmigrantes ilegales procedentes de Marruecos a Ceuta fue «una acción concertada» e impulsada por «un grupo criminal».

La magistrada acordó abrir diligencias previas tras una denuncia penal interpuesta por la organización Iustitia Europa contra funcionarios, «integrantes de organizaciones criminales» y autoridades españolas y extranjeras «que pudieran ser identificadas».

Esta formación presentó la denuncia por delitos contra la Seguridad del Estado, contra la Nación, por favorecimiento de la inmigración ilegal y el tráfico de personas, organización criminal y omisión del deber de perseguir delitos. La juez tiene que resolver la competencia penal de la Audiencia Nacional sobre los hechos denunciados, una cuestión sobre la que preguntó a la Fiscalía.

Discrepancia en las cifras

Unas 72.000 personas, de las que 70.000 ya han regresado, según transmitió el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, entraron masivamente el pasado jueves a Ceuta a través del espigón del Tarajal, en la frontera con Marruecos, una acción que le ha costado la vida a al menos 75 personas, también según datos del Gobierno.

Juan Jesús Vivas, presidente de Ceuta, ha aportado otras cifras este miércoles en una entrevista en TVE. El dirigente del PP cree que son alrededor de 6.000, y no 2.000, los inmigrantes que cruzaron la frontera del Tarajal que aún continúan en territorio ceutí, y cifra en 80.000, y no 72.000, el total de ilegales que llegaron a Ceuta.