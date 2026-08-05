Entrada de inmigrantes a Ceuta desde Marruecos, en directo: fecha de la nueva avalancha, medidas del Gobierno y última hora
Sigue en directo la última hora de la llegada masiva de inmigrantes a Ceuta desde Marruecos
La crisis migratoria en Ceuta vuelve a centrar la atención tras la difusión en redes sociales de llamamientos para una nueva entrada masiva de personas desde Marruecos. Las autoridades mantienen un refuerzo del dispositivo de seguridad en la frontera y siguen de cerca cualquier movimiento que pueda desembocar en un nuevo intento de acceso a la ciudad autónoma, mientras aumenta la preocupación por el riesgo de que se repitan episodios de gran tensión.
La situación en la frontera, las devoluciones de inmigrantes, las respuestas de ambos gobiernos y la actualización del número de víctimas marcan una jornada que continúa evolucionando y dejando novedades a lo largo del día.
Última hora de la entrada de inmigrantes a Ceuta, en directo hoy
Instalan vallas en la zona despejada del dique sur de Melilla para impedir una nueva entrada por vía terrestre
El Gobierno está instalando vallas de obra en el dique sur de Melilla, que ejerce como frontera terrestre y marítima en la zona sur de la ciudad autónoma, separándola del puerto de Nador (Marruecos), para posibilitar los rechazos en frontera en caso de un intento de entrada irregular por vía marítima. Fuentes policiales han informado de que la instalación de estas vallas son «consecuencia» de la sentencia del Tribunal Supremo que impide realizar los rechazos en frontera.
El Gobierno prioriza la seguridad en la periferia de Ceuta por la presencia de migrantes
La Delegación del Gobierno ha señalado este miércoles que está «priorizando» la seguridad de los vecinos de barrios periféricos de Ceuta donde se acumulan decenas de inmigrantes ilegales que accedieron el pasado 30 de julio a la ciudad autónoma y se niegan a volver a su país de manera voluntaria.
Los presidentes de varias barriadas como Príncipe Felipe, Príncipe Alfonso o Loma Colmenar ya han puesto de manifiesto que en sus calles hay muchos migrantes, en un número superior al millar de personas, por lo que han pedido medidas para evitar conflictos con los ciudadanos.
Justicia refuerza los servicios judiciales en Ceuta
El ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha acordado reforzar la Administración de Justicia en Ceuta tras la crisis migratoria en la frontera con Marruecos. Según ha informado el departamento de Félix Bolaños, las medidas «se han implantado tanto en los servicios forenses como en los judiciales, de forma escalonada y conforme a las necesidades».
Aragón sostiene que «no puede ser la pagana del fracaso» del Gobierno en la crisis de Ceuta
La vicepresidenta de Aragón, Mar Vaquero (PP), ha afirmado este miércoles que la comunidad autónoma «no puede ser, una vez más, la pagana del fracaso» del Ejecutivo de Pedro Sánchez en la crisis de Ceuta, y ha dicho que no se ha recibido ninguna comunicación del Gobierno.
En declaraciones a los medios de comunicación, Vaquero ha señalado que Aragón pondrá en marcha todos los instrumentos jurídicos y políticos con que cuenta «para defender los intereses de todos los aragoneses», en alusión al reparto de menores migrantes entre las comunidades autónomas.
Ha recordado que el acuerdo de gobierno PP-Vox prevé utilizar «todos los instrumentos legales» para defender los servicios públicos. «No podemos permitir que el Gobierno de España juegue con la vida de las personas migrantes para generar confrontación y repartir su irresponsabilidad, su fracaso y su inoperancia entre las comunidades autónomas», ha afirmado.
El Arzobispado de Pamplona pide disculpas por las «poco acertadas» declaraciones del párroco de Huarte sobre Ceuta
El Arzobispado de Pamplona y Tudela ha pedido disculpas por las «poco acertadas» manifestaciones realizadas en la red social X por el párroco de Huarte, Javier Aizpún, en las que calificaba de «invasión» la entrada masiva de inmigrantes a Ceuta, acusaba al Gobierno de España de estar «sometido al enemigo» y llamaba a la «reconquista de Marruecos», entre otras cuestiones.
En una nota de prensa, el Arzobispado ha destacado que se trata de «una opinión estrictamente personal, que en ningún caso representa ni es compartida por esta Iglesia diocesana». En este sentido, ha subrayado que la posición de la Diócesis «es plenamente coherente con el mensaje evangélico del Papa León XIV, quien durante su visita al puerto de Arguineguín recordó que ‘la dignidad humana no tiene pasaporte’ y afirmó que ‘no se puede hablar de dignidad y dejar que los mares sean cementerios’, invitando a afrontar los desafíos migratorios desde la justicia, la paz y el respeto a toda persona».
La Fiscalía de Tetuán (Marruecos) procesa a 25 personas por organizar los cruces irregulares hacia Ceuta el pasado jueves
La Fiscalía de Tetuán ha procesado a 25 personas por delitos relacionados con la organización de cruces irregulares o el transporte de pasajeros sin licencia en el marco de la entrada el pasado jueves de cientos de miles de inmigrantes ilegales desde Marruecos hacia la ciudad autónoma de Ceuta.
Entre los cargos también se encuentran exceder el número de pasajeros permitidos; permanencia ilegal en el país tras la expiración de un visado; insultos y agresiones contra miembros de las fuerzas de seguridad; desobediencia, así como destrucción deliberada de bienes e instalaciones públicos, según recogió esta semana el portal Hespress.
El Gobierno de Marruecos negó el lunes haber actuado bajo «presiones ni chantaje» cuando el pasado jueves cruzaron decenas de miles de personas hacia Ceuta y manifestó su «decepción» ante las reacciones de algunos responsables políticos europeos, a quienes acusó de tratar de «instrumentalizar» la crisis migratoria para sus intereses electorales.
La Comisión Europea registra la denuncia de HazteOir tras la crisis de Ceuta
La Comisión Europea ha confirmado oficialmente que procederá al registro del escrito de Hazte Oír y a su envío al Secretariado General de la Comisión en Bruselas «para su debido tratamiento».
HazteOir reclama una auditoría urgente de los fondos europeos entregados a Marruecos, la suspensión de nuevos desembolsos, el despliegue de Frontex en Ceuta y Melilla y una evaluación formal sobre la posible instrumentalización de la inmigración como mecanismo de presión.
Boadilla del Monte nombrará a dos nuevas glorietas como las ciudades autónomas Ceuta y Melilla
Boadilla del Monte nombrará a las dos nuevas glorietas que está construyendo como las glorietas de Ceuta y Melilla. Así lo ha comunicado el alcalde del municipio, Javier Ubeda, en su perfil de Instagram.
«En septiembre llevaremos al Pleno municipal la propuesta para que las dos nuevas glorietas que se están construyendo en la avenida Monte Segovia, donde antes existían cruces, reciban el nombre de Glorieta de la Ciudad Autónoma de Ceuta y Glorieta de la Ciudad Autónoma de Melilla», ha señalado.
El gobierno valenciano exige concretar el reparto de menores migrantes de Ceuta y advierte del «colapso» de sus centros
La consellera valenciana de Servicios Sociales e Infancia, Elena Albalat, ha reclamado al Gobierno que concrete el reparto de los menores llegados a Ceuta la semana pasada entre las comunidades autónomas, al tiempo que ha reiterado que los centros de acogida de la Comunitat Valenciana están «colapsados».
«Tenemos los centros colapsados porque, aparte de los repartos que hace el Gobierno, nosotros seguimos recibiendo a inmigrantes que llegan con pateras, sobre todo a la zona de Alicante. Llegado el momento, con la información que nos dé el Gobierno, lo valoraremos todo», ha manifestado en declaraciones remitidas a los medios.
Albalat ha sostenido que «el problema de los menores no acompañados es un problema de Estado muy importante» que, según ella, «ha causado el propio Gobierno de España». «A día de hoy, a estas horas, nadie del Gobierno se ha puesto en contacto con nosotros –se ha quejado–. No hemos recibido una comunicación oficial sobre si va a haber reparto de menores no acompañados de Ceuta, ni cuándo van a llegar, ni nada».
Gobierno Vasco pide que «se agoten todas las vías para que vuelvan con sus familias» los menores llegados a Ceuta
La consejera vasca de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, Nerea Melgosa, ha reclamado que «se agoten todas las vías para que vuelvan con sus familias» los menores llegados a Ceuta. Asimismo, ha recordado que el sistema de protección del País Vasco «trabaja ya por encima de su capacidad ordinaria», y ha demandado que «cualquier derivación debe acordarse» con las instituciones vascas, y realizarse «con expedientes completos, financiación suficiente y todas las garantías jurídicas y asistenciales».
En declaraciones a los medios de comunicación en Vitoria-Gasteiz, Melgosa ha asegurado que le «preocupa» que, ante la crisis en Ceuta por la llegada de migrantes, se esté «normalizando lo excepcional, que haya menores lejos de sus familias».
Junts asegura que mantendrá su veto a menores migrantes hasta que se deleguen a Cataluña las competencias en inmigración
La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ha rechazado este miércoles que Cataluña tenga que cubrir lo que considera una «negligencia» de España en relación con la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta la semana pasada y ha dejado claro que mantendrán su veto al acogimiento de menores no acompañados mientras no se traspasen a la Generalitat las competencias en inmigración.
«Cataluña no ha de cubrir ni la negligencia de España, que regulariza unilateralmente miles de inmigrantes y que además es incapaz de controlar sus fronteras, ni tampoco la dejadez de funciones de otras comunidades autónomas, que no acogen menores aunque tienen centros de acogida abiertos», ha sentenciado Nogueras.
Según la dirigente de Junts, los servicios públicos catalanes están «tensionados desde hace mucho tiempo» porque han ido cubriendo plazas de menores desde hace años. Por contra, argumenta, hay otras comunidades que nunca han llegado a cubrir las plazas que les tocan y ahora les corresponde a ellas hacerse cargo de los menores que están solos en la ciudad autónoma.
Tellado acusa al Gobierno de «denegación de auxilio» ante crisis migratoria de Ceuta
El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha afirmado que la Audiencia Nacional dilucidará «las responsabilidades judiciales y penales» sobre lo ocurrido con «la invasión» de Ceuta, y ha considerado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez incurrió en «denegación de auxilio» a la Ciudad Autónoma y le ha culpado de la muerte de alrededor de 150 personas.
Las llegadas irregulares de inmigrantes a Ceuta suben un 164% respecto a 2025 sin contar la entrada masiva del 30 de julio
Las llegadas irregulares de inmigrantes a Ceuta por vía terrestre han aumentado un 164,1% en lo que va de año con respecto al mismo periodo de 2025, según el último balance del Ministerio del Interior que precisa que estos datos no incluyen cifras del día 30 y 31 de julio, cuando se produjo la entrada masiva de migrantes desde Marruecos que requieren, según Interior, «un análisis específico».
Así, el informe quincenal sobre inmigración irregular del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska revela que en los primeros siete meses del año y sin contar los últimos dos días de julio, han entrado a Ceuta por vía terrestre de forma irregular un total de 3.835 migrantes, 2.383 más que en los mismos meses de 2025 (cuando fueron 1.452, un 164,1% más).
También han aumentado las llegadas irregulares a Melilla. En concreto, 18 migrantes entraron a la ciudad autónoma por mar entre el 1 de enero y el 31 de julio de 2026 (tres más que en los mismos meses de 2025) y 347 por vía terrestre (198 más que en el mismo periodo del año anterior, un 132,9% más).
Vivas asegura que ya se están produciendo los primeros traslados de menores a la península
El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha asegurado que ya se están produciendo los primeros traslados de menores no acompañados a la península, por lo que ha defendido que están «cumpliendo la ley» aunque ha advertido de que «no hay ley que resista lo que signifique una avalancha».
La Policía identifica a 528 menores que permanecen en Ceuta tras la entrada masiva
La Policía Nacional ha identificado a 528 menores de los que accedieron irregularmente a Ceuta el pasado jueves durante la entrada masiva por el espigón fronterizo protagonizada por más de 70.000 personas, y que permanecen en la ciudad.
En declaraciones a los periodistas, el delegado del Gobierno en la ciudad, Miguel Ángel Pérez, ha explicado este miércoles que se está priorizando la toma de datos sobre la identidad de estos menores, quienes han ingresado ya en los recursos de acogida del Gobierno ceutí.
El Gobierno alerta a las CCAA por si se niegan a acoger a los menores no acompañados
El delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, ha advertido de que si las comunidades autónomas se niegan a acoger menores migrantes procedentes de Ceuta, «entonces, tendrá que actuar de oficio Fiscalía de menores».
Sumar pide analizar con Portugal la conveniencia de replantearse el Mundial con Marruecos tras lo sucedido en Ceuta
Sumar quiere que el Congreso se pronuncie sobre la conveniencia de que España se replantee la organización del Mundial de Fútbol del año 2030 con Marruecos tras la crisis migratoria que tuvo lugar la semana pasada en Ceuta e inste al Gobierno a estudiar esa posibilidad junto con la FIFA, la Federación Española de Fútbol y el Gobierno de Portugal, el tercer país organizador.
Así consta en la proposición no de ley que ha registrado en el Congreso el grupo minoritario del Gobierno, una iniciativa que lleva la firma, entre otros, del diputado de Izquierda Unida, Nahuel González, quien el pasado lunes ya lanzó en X la idea de romper la alianza con Marruecos para este evento deportivo.
«El fútbol no puede servir para blanquearlo todo», asevera Sumar en el texto, recogido por Europa Press, en el que ya adelanta que si la FIFA rechazara esa revisión, el Gobierno debería poner sobre la mesa alternativas y «actuar de manera coherente con los principios democráticos y de derechos humanos» que sustentan la acción exterior de España.
La juez pregunta a la Guardia Civil si hubo avisos previos de la entrada masiva en Ceuta
La juez de la Audiencia Nacional María Tardón ha pedido a la Guardia Civil un informe sobre su actuación ante la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta los días 30 y 31 de julio y que detalle si se recibió alguna información en días previos que pudiera haber alertado sobre lo que iba a ocurrir.
Tal y como ha adelantado La Razón, la juez ha hecho esta petición al instituto armado en la investigación que ha abierto sobre lo ocurrido en Ceuta, pesquisas en las que también ha solicitado a la Policía un informe para determinar si se trató de «una acción concertada o dirigida» por algún «grupo criminal».
En el caso de la Guardia Civil, solicita además que le detalle las labores de rescate de personas en aguas territoriales españolas, con identidades y circunstancias personales conocidas, y, en el caso de los fallecidos, si consta la causa de la muerte.
El PP, sobre el reparto de menores: «Tendrá que ser justo, bien dotado y planificado»
La vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, ha dicho este miércoles que el reparto entre comunidades autónomas de los menores no acompañados que han llegado a Ceuta, en caso de producirse, tendrá que ser «justo, bien dotado y planificado».
Ezcurra ha insistido en que el Gobierno de España tiene que hacerse cargo de la situación y aclarar cuántos menores hay en las calles de Ceuta.
Cuerpo asegura que el Gobierno «va a estar del lado del pequeño comercio» de Ceuta y prepara el plan de apoyo
El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha afirmado que el Gobierno trabaja en un plan de apoyo al pequeño comercio de Ceuta después del impacto económico registrado en la ciudad autónoma a raíz de la crisis migratoria y del cierre de negocios.
En una entrevista en TVE, Cuerpo ha subrayado que el Ejecutivo «va a estar del lado del pequeño comercio, de los pequeños negocios de Ceuta que se han visto de manera muy significativa afectados por la situación».
El ministro ha recordado que el presidente del Gobierno ya adelantó esta intención la semana pasada en sus declaraciones desde Ceuta y ha explicado que él mismo ha tratado este asunto con el presidente ceutí.
«Ahora mismo estamos en un momento de monitorización de cuál ha sido y está siendo el impacto», ha señalado, insistiendo en que el objetivo es dar una respuesta «a la altura de las consecuencias» sufridas por el tejido empresarial local.
Vivas pide «socorro» y «auxilio» al Estado, que es el que tiene las capacidades ejecutivas
El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas (PP), ha pedido este miércoles «socorro» y «auxilio» al «resto de España a través de quien tiene las capacidades ejecutivas, que es el Gobierno de la Nación», ante la situación «absolutamente límite» que vive la ciudad autónoma tras la entrada de miles de migrantes.
En una entrevista en TVE, Vivas ha dirigido esta petición de «socorro» al Estado al tiempo que ha eludido reprochar nada a las comunidades autónomas de su partido que se niegan a acoger a los menores migrantes que la ciudad no puede atender por falta de capacidad en sus instalaciones.
Vivas ha asegurado que el Real Decreto Ley 2/2025 que obliga a las comunidades a aceptar a estos menores «se está aplicando» y «se están enviando a la Península todos los menores», pero que «ahora se plantea otro escenario» porque «la integridad territorial de España ha sido violentada, ha sido vulnerada y esto es una situación absolutamente excepcional».
Centros al «2.600% por encima de su capacidad»
Sobre los menores no acompañados, Vivas ha señalado que estaban atendiendo a unos 750 en los centros de la ciudad hasta la entrada masiva del pasado jueves, cuya cifra ha ascendido a 1.100, «un 2.600% por encima de su capacidad». «Es una situación absolutamente insostenible», ha señalado.
En este contexto, Vivas ha puesto en duda la colaboración de Marruecos en la crisis migratoria. «Creo que no se ha producido esa colaboración. Es más, creo que Marruecos no es un país fiable», ha zanjado, para añadir después que la frontera y seguridad española se han vulnerado y está en manos «de un país tercero que no reconoce la soberanía de Ceuta».
Así, también ha dudado, en contra de la versión del Gobierno, que la entrada masiva de migrantes desde Marruecos se haya promovido solo en redes sociales y a través de mafias. «¿Alguien puede pensar que se puede movilizar 80.000 personas sin que las autoridades locales, me refiero a las de Marruecos, lo perciban? ¿Esto es posible? La verdad es que el sentido común indica que no es posible», ha apostillado.
Vivas cree que quedan 6.000 inmigrantes en Ceuta
A pesar de que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, aseguró que quedaban alrededor de 2.000 inmigrantes marroquíes en Ceuta, el presidente de la Ciudad Autónoma, Juan Jesús Vivas, ha asegurado en La Hora de La 1 que cree que aún quedan unos «6.000 inmigrantes irregulares deambulando» en la ciudad desde el pasado jueves.
«¿Cómo es posible que todavía no sepamos el número de personas que hay en Ceuta? ¿Cómo es posible que todavía no se haya identificado a las personas que están aquí? ¿Cómo es posible que todavía no se hayan iniciado los correspondientes expedientes de expulsión a través de la frontera del Tarajal y al amparo de los establecidos en la ley de extranjería?», ha cuestionado Vivas.
Portugal acusa a España de incitar un «efecto llamada» por la «falta de regulación» migratoria
El primer ministro de Portugal, Luís Montenegro, ha criticado veladamente las políticas migratorias del Gobierno español, a raíz de la crisis de estos días en Ceuta, al que ha afeado la «falta de regulación» para atender a este fenómeno, lo que «tiene muchas veces un efecto llamada».
«Estos días estamos asistiendo incrédulos a la falta de reglas, de regulación, para los flujos migratorios, en los que algunos insisten en adoptar políticas que tienen muchas veces un efecto llamada, les llaman sin proporcionar las condiciones para acogerles e integrarles», ha señalado Montenegro, según informa Lusa.
Una clara alusión al Gobierno de España que, a diferencia de Portugal, no está haciendo «aquello que debe hacerse», según ha dicho este martes el primer ministro, en los márgenes de la inauguración de la primera unidad de salud familiar privada del país, en el municipio lisboeta de Torres Vedras.
Cuerpo espera no entrar en un «conflicto judicial» con el PP en el reparto de menores llegados a Ceuta
El vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha confiado este miércoles en no entrar en un «conflicto judicial» con el PP por una hipotética negativa de sus comunidades a acoger menores inmigrantes procedentes de Ceuta, actitud que ha achacado al temor a romper sus pactos con Vox.
Cuerpo se ha referido a la actitud de las autonomías gobernadas por el PP ante ese reparto de menores tras la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta en una entrevista en TVE en la que ha considerado que ha defendido la gestión de esta situación por parte del Ejecutivo.
Ante las voces del PP, como las de su secretario general, Miguel Tellado, en las que apuntan sus reticencias a ese reparto de menores, Cuerpo ha señalado que en este asunto «no hay discusión».
El PP reclama filiar por su propia «seguridad» a los menores migrantes llegados a Ceuta para saber si lo son
La vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, ha reclamado este miércoles filiar por su propia «seguridad» a los menores llegados a Ceuta la semana pasada junto a miles de adultos.
Así lo ha indicado la dirigente del PP en una entrevista en Onda Cero, donde ha dicho que las estadísticas «de este último año» indican que «hasta en un 50% de los casos –en la Comunidad de Madrid a veces un tanto más y en Baleares también– esos supuestos menores no son menores».
«Cuando una administración mete a una persona mayor de edad en un dispositivo, en un centro específico para menores, está comprometiendo la seguridad de todos», ha advertido Ezcurra, que opina que «la filiación de estas personas es importantísima por su propia seguridad y por la seguridad de los menores que ya se encuentran en estos centros, cuyo interés superior también hay que proteger».
Marlaska asegura que los socios UE reconocen la respuesta a la crisis de Ceuta y exige a Italia recuperar Schengen
El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha asegurado que ha recibido el reconocimiento de sus homólogos europeos por la respuesta «inmediata y satisfactoria» a la crisis migratoria en Ceuta y ha reclamado a Italia que «rectifique y revierta» la suspensión del espacio Schengen con España.
En rueda de prensa tras la reunión de los ministros del ramo ante la emergencia migratoria, Marlaska reivindicó que España es un país de «éxito» en el control de la migración irregular, en la lucha contra las mafias y está a la «vanguardia» en «salvar vidas» humanas y en una migración «ordenada».
Juan Jesús Vivas, presidente de Ceuta: «Esto no es una crisis migratoria, es una vulneración de nuestra integridad territorial»
El presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, ha señalado que lo que se ha vivido en Ceuta no es una crisis migratoria, sino una «vulneración de la intergridad territorial».
«Somos la única frontera terrestre que tiene Europa en África. Esto es como si en España entrasen en un día 50 millones de personas», ha asegurado Vivas en La Hora de La 1.
Juan Jesús Vivas, sobre la situación en Ceuta: «La ciudad está con el alma en vilo. El retorno voluntario de 73.000 ha aliviado la situación, pero han pasado pocos días como para olvidar que lo ocurrido es una vulneración de la integridad territorial de España y Europa» #LaHora5A pic.twitter.com/g2Cu7RawHW
— La Hora de La 1 (@LaHoraTVE) August 5, 2026
Juan Vivas: «La situación no es de normalidad»
El presidente ceutí ha asegurado que, tras varios días después de la oleada de inmigrantes que entraron en Ceuta, la situación «no es de normalidad». «Siguen estando estas personas en Ceuta, deambulando y sin tener sus necesidades vitales cubiertas. El ánimo de la gente está muy tocado», ha señalado Juan Jesús Vivas en La Hora de La 1.
Juan Vivas asegura que Marruecos «no es un país fiable» tras la avalancha de inmigrantes en Ceuta
El presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha asegurado que Marruecos «no es un país fiable». Además, ha asegurado que entre los ciudadanos hay una «gran inquietud» por lo sucedido, ya que, según señala, se ha demostrado la «falta de seguridad de Ceuta, un territorio cuya soberanía no está reconocida por parte de Marruecos».
Abascal acusa al Gobierno de «delito de traición» en la crisis de Ceuta y le ve «sometido» a Marruecos
El líder de Vox, Santiago Abascal, ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de «delito de traición» en la crisis de Ceuta y sostiene que está «sometido al régimen de Marruecos».
En un mensaje publicado en su cuenta de la red social X, el presidente de Vox pone en duda la legitimidad del Gobierno de coalición porque, a su juicio, «permite una invasión de 100.000 personas y no hace nada por detenerla».
A su juicio, «el Gobierno alienta la inmigración irregular», lo que supone «un delito permanente contra la seguridad del Estado». «En definitiva, un delito de traición que compromete la paz, la soberanía y la defensa nacional –asegura–. Y todo, sometido al régimen de Marruecos que ha lanzado esta guerra híbrida».
Melilla refuerza su protección de menores extranjeros tras aumentar de 166 a 312 los tutelados por la crisis fronteriza
La Ciudad Autónoma de Melilla ha reforzado el sistema de protección de menores ante el incremento extraordinario de menores no acompañados registrado durante los últimos días, como consecuencia de los recientes intentos de entrada irregular y de los asaltos masivos al perímetro fronterizo.
Según ha explicado el Gobierno melillense, el número de menores tutelados ha pasado de 166, a fecha de 30 de junio, a 312 en la actualidad, lo que supone la incorporación de 146 nuevos menores en un corto espacio de tiempo.
Ante esta situación, la Consejería de Políticas Sociales y Salud Pública, a través de la Dirección General del Menor y la Familia, ha activado un plan de respuesta para garantizar la acogida, atención y protección de los menores.
Tres gobiernos de PP y Vox anuncian que no aceptarán menores procedentes de Ceuta
Los Ejecutivos autonómicos de Castilla y León, Extremadura y Aragón, todos ellos formados en coalición por el PP y Vox, han anunciado este martes que se opondrán al reparto de menores no acompañados llegados a Ceuta tras la entrada masiva en la ciudad de cientos de inmigrantes ilegales procedentes de Marruecos.
El primero en anunciar esa postura ha sido el de Castilla y León. Fuentes de la Vicepresidencia primera de esa comunidad, que recae en Carlos Pollán (Vox), han mostrado su «oposición frontal» a la política migratoria del Ejecutivo central y han anunciado que se opondrán por todos los medios a un futuro reparto de menores de Ceuta.
Vox denuncia al delegado del Gobierno en Ceuta y pide medidas urgentes de seguridad
Vox ha presentado este martes una denuncia contra el delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez, así como ha reclamado medidas «cautelares urgentes» que incrementen la presencia de las Fuerzas Armadas y el control marítimo.
En un comunicado, el partido ha señalado que ha presentado la denuncia contra la autoridad gubernativa ceutí y «contra cuantas autoridades resulten de la investigación».
El escrito reclama medidas cautelares urgentes para proteger a los residentes, el refuerzo y la supervisión judicial del apoyo de las Fuerzas Armadas en la frontera y diligencias de investigación para conocer lo sucedido, entre ellas la remisión de los informes de inteligencia, de Seguridad Nacional y del Tribunal de Cuentas.
Junts advierte que no dará «ni un voto» si no se deja a Cataluña «fuera» del reparto de menores llegados a Ceuta
La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, ha advertido de que no darán «ni un voto» al Gobierno si no se deja a Cataluña fuera del traslado a las autonomías de los menores no acompañados que llegaron a Ceuta en la crisis migratoria de la semana pasada.
«Junts no da ni un voto si NO se deja en Cataluña fuera del reparto», ha afirmado este martes en una publicació0n a través de X, en la que ha recordado que su partido consiguió el año pasado «lo que nunca había hecho nadie», que Cataluña fuese excluida de los traslados. «Y lo hicimos solos», ha añadido.
La Policía Nacional comienza el triaje para valorar el asilo de los inmigrantes en Ceuta tras la entrada masiva
El delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, ha informado de que la Policía Nacional ha comenzado el proceso de triaje de los inmigrantes que permanecen en Ceuta tras la entrada masiva registrada la pasada semana, al objeto de denegar o conceder las solicitudes de asilo.
Pérez Triano ha reconocido que el elevado número de personas pendientes de ser atendidas obliga a desarrollar el proceso de forma progresiva. El delegado ha cifrado en «unos 2.500» los inmigrantes que continúan en la ciudad.
«Los procedimientos administrativos no son colectivos, son individuales y tienen que ser muy garantistas», ha señalado.
Ceuta, pendiente de una nueva jornada de máxima tensión en la frontera
La ciudad autónoma continúa pendiente de cualquier novedad tras semanas de elevada presión migratoria. La cooperación entre España y Marruecos, el despliegue de efectivos y las decisiones que adopten las autoridades serán determinantes para gestionar el día de hoy
La Audiencia Nacional acumula las denuncias de Vox y HazteOír al procedimiento iniciado tras la denuncia de Iustitia Europa
La magistrada ha acordado acumular a este procedimiento la querella de HazteOír y la denuncia presentada por Vox, mientras se esperan los informes ya solicitados a la UCRIF Central y a la Jefatura de Información de la Guardia Civil. La resolución confirma que el procedimiento iniciado tras la actuación de Iustitia Europa se ha convertido en la causa de referencia sobre lo ocurrido en Ceuta. La Audiencia Nacional, además, rechaza de plano las medidas «urgentes y perentorias» solicitadas por Vox por considerarlas ajenas al objeto del proceso penal y fuera de la competencia del órgano instructor.