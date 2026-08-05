Entrada de inmigrantes a Ceuta desde Marruecos, en directo: fecha de la nueva avalancha, medidas del Gobierno y última hora

La crisis migratoria en Ceuta vuelve a centrar la atención tras la difusión en redes sociales de llamamientos para una nueva entrada masiva de personas desde Marruecos. Las autoridades mantienen un refuerzo del dispositivo de seguridad en la frontera y siguen de cerca cualquier movimiento que pueda desembocar en un nuevo intento de acceso a la ciudad autónoma, mientras aumenta la preocupación por el riesgo de que se repitan episodios de gran tensión.

La situación en la frontera, las devoluciones de inmigrantes, las respuestas de ambos gobiernos y la actualización del número de víctimas marcan una jornada que continúa evolucionando y dejando novedades a lo largo del día.

Última hora de la entrada de inmigrantes a Ceuta, en directo hoy