La pelea por tener Pasapalabra en antena se ha convertido en el gran culebrón del año 2026 y esta guerra ha llegado a un nuevo capítulo. Después de que el concurso tuviese que ser retirado de un día para otro de Telecinco en 2019, Antena 3 se lo llevó a su parrilla en 2020 y desde entonces se ha convertido en su gran apuesta de las tardes. Pero las cosas no acabaron ahí; una lucha entre productoras (estando detrás Mediaset y Atresmedia) ha llevado a que los derechos sobre la prueba ‘El Rosco’ se los haya llevado Telecinco, teniendo que cambiar Roberto Leal y su equipo la prueba final por otra. Todo parecía haber acabado, pero en la cadena de Fuencarral se han encontrado con un problema inesperado: pueden utilizar la prueba que todos conocemos como ‘El Rosco’, pero no pueden llamarla así. Te explicamos qué ha pasado.

Como ya avisamos desde el pasado mes de junio en Happy FM, todo apuntaba a que los espectadores íbamos a tener dos programas muy parecidos a Pasapalabra en los próximos meses en la parrilla: en uno —el de Antena 3— estarían las pruebas que todos conocemos sin ‘El Rosco’ y pudiendo utilizar el nombre de siempre; y en otro —el de Telecinco— se tendría que titular de otra manera, cambiar las pruebas, pero tendría la prueba final que todos conocemos de ‘El Rosco’. Eso apunta a que seguirá siendo así, pero Mediaset sólo tiene los derechos para emitir una prueba con la mecánica de ‘El Rosco’, aunque no los derechos para utilizar ese nombre para la prueba final.

Siguen los problemas legales en torno al programa

El nombre de ‘El Rosco’ tiene dueño, y no es Mediaset. El motivo es sencillo, aunque con el lío que hay, los espectadores ya no saben de quién es cada cosa: la marca ‘El Rosco’ pertenece a ITV Studios, la productora de Pasapalabra, que tiene un acuerdo con Antena 3. Es por eso que Mediaset no tiene autorización para usarla. Por eso, tras varios titubeos y hasta un cambio de nombre anunciado por error, la cadena ha optado por rebautizar la prueba como ‘Rueda final’.

El proceso para encontrar la nueva denominación no ha sido precisamente sencillo. Primero, una autopromoción hizo saltar las alarmas al mostrar un rosco con todas las letras, recordando a la prueba que todos conocemos y que tan grandes momentos ha dado en televisión. Poco después, Mediaset rectificó y mostró en pantalla varias ruedas con los rostros de sus presentadores, esta vez con solo 25 letras, sin la K ni la W. La convocatoria de casting de la productora Bulldog TV llegó a filtrar otro nombre provisional, ‘La rueda final’, que la propia cadena eliminó de su web al día siguiente. Finalmente, y de forma oficial, la prueba pasará a llamarse ‘Rueda final’, que no deja de ser lo que era ‘El Rosco’, una gran rueda con letras, pero en España la conocemos con este nombre desde hace 26 años.

Los derechos de la prueba, sí; los de la marca, no

Lo llamativo del caso es que Mediaset sí posee los derechos de la mecánica de juego, pero no los del propio nombre ‘El Rosco’, que sigue en manos de ITV Studios, la productora británica que tiene los derechos de comercialización del concurso basado en pruebas que juegan con las letras del abecedario. En cambio, la prueba con una gran rueda no es suya, pero sí el nombre por el que todos la conocemos. Por lo tanto, Antena 3 podría utilizar la marca ‘El Rosco’, pero no usar la mecánica del juego que todos nos sabemos, que esa es para Telecinco.

Mediaset sube la apuesta y quiere usar el título de ‘Pasapalabra’

El movimiento tiene todavía más recorrido: Mediaset ha anunciado que está trabajando para poder recuperar la marca Pasapalabra, que en España ha estado siempre ligada a la prueba final en la que los concursantes contestan a definiciones en medio de una gran rueda de letras. Esto, de nuevo, apunta a que será una larga batalla legal que tardará años en solucionarse, por lo que, mientras tanto, Antena 3 seguirá emitiendo el concurso con Roberto Leal y su prueba ‘AlaZ’, que está dando grandes alegrías a la cadena desde el pasado mes de junio.

Este problema sólo existe en España

Pasapalabra continúa emitiéndose en Argentina, donde la cadena Telefé no está teniendo, al menos por el momento, este tipo de problemas judiciales con su prueba más emblemática. Tampoco los tuvieron en Chile, aunque allí ahora mismo el programa no está en emisión.

Resumen para intentar entender esta batalla legal

Como se trata de algo complicado de entender para todos, el mejor resumen podría ser que ITV Studios tiene los derechos para comercializar en diferentes cadenas de televisión una versión de The Alphabet Game, un concurso en el que se jugaba con las letras del abecedario, pero en el que no había ni ‘Rosco’ ni muchas de las pruebas que conocemos como ‘La pista musica’l o ‘Sopa de letras’.

A España llegó en el año 2000 una versión de Passaparola, la adaptación que Mediaset Italia hizo de The Alphabet Game, pero con cambios que se hicieron junto a la productora MC&F. Entre ellos estaban el famoso Rosco y una mecánica mucho más rápida y adaptada al público mediterráneo, que terminó triunfando en nuestro país. Por lo tanto, el Pasapalabra que todos conocemos en España es una mezcla de los formatos de las dos productoras, pero que no logran ponerse de acuerdo, por lo que el culebrón no parece que vaya a terminar nunca. La solución más sencilla sería que ambas productoras firmasen la paz, pero este tema lleva años de pelea y no acabará.