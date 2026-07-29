Roberto Leal lanza un importante mensaje a la audiencia de ‘Pasapalabra’: «Estaremos siempre que queráis»

Pasapalabra atraviesa uno de los momentos más convulsos de los últimos años en el terreno legal, pero eso no ha impedido a Roberto Leal dedicar un emotivo mensaje a su audiencia con motivo del Día de los Abuelos. El presentador ha querido agradecer la fidelidad de uno de los públicos más leales del concurso, justo en medio de la nueva ofensiva judicial de Mediaset contra Atresmedia. El programa cultural de Antena 3 ha vivido un verdadero terremoto en los últimos meses. Después de que el Tribunal Supremo obligara a dejar de emitir ‘El Rosco’ por los derechos de propiedad intelectual sobre la prueba, Atresmedia trabajó a contrarreloj para encontrar una prueba que estuviese a la altura de la mítica prueba final, encontrando en ‘AlaZ’ su sustituta.

Pese a que muchos anticipaban que la desaparición de ‘El Rosco’ afectaría a las audiencias del concurso, Pasapalabra ha seguido dominando con claridad su franja. Frente a este éxito, Mediaset considera que ‘AlaZ’ sigue siendo demasiado parecida a ‘El Rosco’ y ha anunciado una nueva demanda contra Atresmedia, mientras prepara el estreno de su propio concurso con la mítica prueba. El grupo de Fuencarral argumenta que Atresmedia mantiene en ‘AlaZ’ elementos esenciales, como el recorrido por el alfabeto o el enfrentamiento entre dos concursantes, por lo que entiende que incumple la sentencia judicial. Atresmedia, por su parte, rechaza esta acusación y sostiene que ‘AlaZ’ es un juego nuevo e independiente que actúa conforme a la resolución judicial.

«Nosotros no existiríamos sin vosotros»

Sin mencionar los problemas judiciales que viven, Roberto ha querido agradecer a la audiencia la confianza mostrada en un momento tan complicado. Aprovechando que el pasado fin de semana se celebró el Día de los Abuelos, el presentador hizo un inciso en el arranque de la prueba final para felicitar a los más veteranos, que son fieles al programa cada tarde.

«Os queremos dar las gracias, entre otras cosas, porque nosotros no existiríamos sin vosotros. Gracias de verdad porque sabemos que Pasapalabra es una cita cada tarde para todos aquellos que vivís acompañados, y muchos también que vivís solos. Los unos como los otros nos hemos convertido en una bonita compañía. Así que gracias de corazón por vuestra fidelidad y, sobre todo, por no fallar en ningún momento a esta cita», expresó el presentador con evidente orgullo.

Hasta un 30% de cuota entre los mayores de 65 años

Pasapalabra suele registrar cuotas de pantalla de hasta el 30% entre los espectadores mayores de 65 años, lo que significa que aproximadamente uno de cada cuatro, o incluso uno de cada tres mayores que están viendo la televisión a esa hora, eligen el concurso de Antena 3. Consciente de ese dato, Leal quiso lanzarles un mensaje directo: «Nosotros estaremos aquí siempre que queráis».

«De alguna forma, siempre vais a ser eternos»

El presentador cerró su intervención con una dedicatoria que arrancó el aplauso del público en plató: «Felicidades y un beso muy grande de parte de todo el equipo de Pasapalabra para los abuelos y abuelas de todos los países que nos ven, para los que están y para los que estuvieron. De alguna forma, siempre vais a ser eternos».

#TeleEnTikTok ♬ sonido original – Pasapalabra @pasapalabra Hay personas que no solo nos enseñan palabras, sino también su verdadero significado. Y, si hubiera una definición perfecta de «amor», muchos pensaríamos en ellos. 👴💓 Hoy desde #Pasapalabra les dedicamos la palabra más importante: gracias. 🫂 💙 Feliz Día de los Abuelos. Todos los días, de lunes a viernes a las 20:00 en @antena3com. ¡Disponible también el programa completo en @atresplayer! ▶📱 #QuéVer

De reportero en Alcalá de Guadaíra a la cara del prime time de Antena 3

Roberto Leal Guillén, nacido en Alcalá de Guadaíra (Sevilla) en 1979, se licenció en Periodismo por la Universidad de Sevilla antes de iniciar su carrera en Informativos Telecinco y en Espejo Público, de Antena 3. Más tarde, como reportero en España Directo de TVE, se ganó al público por su cercanía y llegó a convertirse en el presentador del espacio en plató.

Su gran salto a la fama llegó en 2017 al ponerse al frente de Operación Triunfo, un éxito que le abrió las puertas de Atresmedia, donde, además de Pasapalabra, presenta también El Desafío. Su naturalidad le ha servido para ser el presentador del momento en España desde hace años y un imprescindible en Antena 3.