Roberto Leal cuenta toda la verdad sobre el adiós de ‘El Rosco’ en ‘Pasapalabra’

Pasapalabra ha vivido uno de los meses más convulsos de su historia, tal y como hemos contado en Happy FM, y su presentador ha decidido contar cómo se ha vivido todo desde dentro. Roberto Leal ha desvelado el miedo y la incertidumbre que se apoderaron del equipo tras el terremoto que ha sacudido al concurso de Antena 3: la obligada desaparición de ‘El Rosco’ y la llegada de ‘AlaZ’, la nueva prueba final que, por ahora, ha conquistado al público. El presentador, que durante más de un mes ha tenido que esperar para decir algo, ha podido contar cómo ha vivido este proceso y celebrar «las mejoras» que ha tenido la nueva prueba.

El adiós de ‘El Rosco’ no fue una decisión creativa, sino algo obligado por una batalla judicial que se ha ido librando durante años y que en 2026 ha llegado a su final. El Tribunal Supremo dictó una sentencia que obligaba a Atresmedia a cesar las emisiones de la mítica prueba, al reconocer que los derechos pertenecían a la productora holandesa MC&F y no a ITV Studios, con quien Antena 3 produce el formato. Tras casi un mes manteniendo el concurso con ‘El Rosco’ mientras estudiaba sus opciones, el programa estrenó el pasado viernes 19 de junio ‘AlaZ’, una nueva prueba final basada en un concurso de la televisión suiza RSI. El estreno no pudo salir mejor: la nueva mecánica ha contado con la aprobación de la audiencia tanto en redes sociales como en datos, sin que apenas se haya notado la marcha del que ha sido el juego estelar del formato durante 26 años.

«Por supuesto que había incertidumbre»

El pasado martes 30 de junio, Roberto Leal visitó el programa La Ventana, de la Cadena SER, y no ocultó el desasosiego que se vivió en el equipo. «Por supuesto que había incertidumbre, porque cuando llega una sentencia, que había que acatarla, hay un momento de a ver qué pasa ahora. Pero la cadena reacciona muy bien y creo que es un avance», aseguró.

El presentador quiso relativizar aquel temor con una lección que aprendió hace tiempo: «No es que tuviera miedo, porque, como me enseñaron una vez, aquí no estamos salvando vidas ni operando a corazón abierto. Es entretenimiento». Aun así, reconoció que fue una situación delicada: «No sabíamos hacia dónde podía ir esto. Al principio era a ver si esto se puede solucionar, y cuando ya se ve que no, la reacción del grupo y de la productora es maravillosa».

¿Por qué ‘AlaZ’ es, para él, una mejora?

Lejos de vivir el cambio como una pérdida, Leal defiende que AlaZ supone incluso un avance respecto a El Rosco. Entre las novedades que más valora está la participación del público: «Antes, la gente del plató no hablaba durante la prueba final y ahora participan tanto que nuestra regidora les llama la atención», confesó entre risas, destacando que la nueva prueba permite jugar tanto desde casa como desde el propio plató.

El andaluz enumeró otras mejoras, como la posibilidad de pedir una letra a modo de pista a cambio de restar cinco segundos, lo que cambia por completo la estrategia. E incluso sacó punta a un detalle que no es tan menor: «No es lo mismo empezar de la A a la Z que al revés, porque el abecedario al revés no te lo sabes».

Un cambio que se hizo contra reloj.

Preguntado por la preparación de la nueva etapa, Roberto Leal reconoció que tuvieron muy poco margen, lo que hace aún más meritorio el trabajo del equipo: «Se han dejado la piel para llegar a la fecha en la que tenía que empezar a emitirse». Para él, ha sido «una transición natural, sin dramas», motivada por una decisión judicial que ha desembocado en una nueva era que, afortunadamente, ha ido bien.

Pese a los problemas de las últimas semanas, lo cierto es que el sevillano hace un balance inmejorable de su salto a Antena 3: «Ojalá esté muchos años ahí, todos los que el formato pueda estar y yo también, o la audiencia quiera», expresó. Y aunque reconoció la suerte de tener otros proyectos como El desafío o los programas junto a su madre, fue rotundo: «Yo quiero estar en Pasapalabra».