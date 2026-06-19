¿Por qué ‘Pasapalabra’ ha quitado ‘El Rosco’? Toda la verdad

Pocas veces en el mundo de la televisión se vive un terremoto como el que está provocando el cambio obligado que Pasapalabra tiene que hacer al retirar su mítica prueba ‘El Rosco’. Aunque se trata de una prueba que es historia y pertenece a la cultura popular, Antena 3 no tiene más remedio que eliminarla y cambiarla por otra, que se estrenará este viernes 19 de junio de 2026. Te explicamos los motivos que han llevado a este cambio histórico que cambia la estructura de un programa que se ha convertido en la gallina de los huevos de oro para las cadenas por las que ha pasado, puesto que sus audiencias hacen que el resto de la programación crezca en espectadores.

Un conflicto que dura años

No tiene nada que ver con la sentencia que obligó a Telecinco a dejar de emitir Pasapalabra de la noche a la mañana en el año 2019, puesto que el concurso continuará en la cadena sin hacer más cambios. Todo comenzó con la denuncia de la productora MC&F, que dice ser la propietaria de ‘El Rosco’, es decir, la prueba en la que los concursantes se juegan ganar el bote. Esta productora asegura que esa prueba es de su creación, por lo que Antena 3 e ITV Studios (productora de Pasapalabra) no pueden utilizarla en el programa.

La cadena lleva años peleando con esta denuncia, pero en 2026 una sentencia del Tribunal Supremo ha obligado a que se retire esta prueba. Aunque lo lógico sería que las tres partes llegasen a un acuerdo y el programa se siguiese emitiendo sin cambios, Mediaset se metió en medio.

La cadena de Fuencarral, que ya perdió uno de sus programas estrellas en 2019, ha estado negociando en paralelo con MC&F, la productora holandesa que tiene los derechos del ‘Rosco’. Por lo tanto, para rizar el rizo, Telecinco ya ha anunciado que está trabajando en un nuevo concurso que tendrá un ‘Rosco’ como prueba final.

En conclusión, ‘El Rosco’ se divorcia de Pasapalabra. A partir del 19 de junio, el concurso seguirá con sus pruebas habituales, pero la prueba final será nueva y tendrá que cambiar lo suficiente para no parecerse en nada a la que todos conocemos.

La mítica prueba, por su parte, quedará por ahora en un cajón hasta que Telecinco estrene su nuevo concurso, algo de lo que no hay más información por el momento, aunque la lógica dice que tendría que ocurrir la próxima temporada y en el mismo horario de Pasapalabra.

Lo que no cambia de ‘Pasapalabra’ y Antena 3

Es importante recordar que el resto de la dinámica del concurso de Roberto Leal no cambia para nada. Pruebas como ‘Sopa de Letras’, ‘La pista musical’ o ‘Una de Cuatro’ seguirán ayudando a acumular segundos a los equipos y llegar con el máximo tiempo posible a la nueva prueba final.

La jugada maestra de marketing televisivo de Antena 3

En el fondo, todo este revuelo ha demostrado ser una de las campañas de marketing orgánico más espectaculares de la temporada. El miedo a perder ‘El Rosco’ ha recordado a la audiencia el inmenso valor emocional que tiene esta prueba, disparando la fidelidad y asegurando que nadie se pierda las próximas entregas para comprobar con sus propios ojos que el abecedario sigue girando en Antena 3.

La cadena de Atresmedia, lejos de entrar en pánico, se ha tomado un tiempo prudencial y ha tratado que los espectadores no noten nada en los programas que se emiten cada tarde. Por eso, lejos de venderlo como una pérdida, le han dado la vuelta para convertirlo en un cambio histórico.