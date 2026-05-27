Mediaset ya prepara un programa con ‘El Rosco’ de ‘Pasapalabra’ como protagonista

Mediaset España ha confirmado hoy miércoles 27 de mayo que ya ha comenzado a preparar un nuevo programa que incluirá El Rosco como elemento final y principal. Recordemos que el grupo audiovisual compró, hace año y medio, los derechos de la prueba más importante y más exitosa de Pasapalabra. El anuncio llega una semana después de que el Tribunal Supremo obligase a Antena 3 a cesar la emisión de Pasapalabra con El Rosco.

Pasapalabra sigue siendo el concurso más popular de la televisión y, tanto en Antena 3 como en Telecinco, asegura audiencias millonarias que arrastran a los formatos que van a continuación (informativos, acces y prime-time) por lo que es una pieza fundamental de la parrilla.

Lucha legal por ‘El Rosco’

Recordemos que, tras la cancelación de Pasapalabra en Telecinco, Atresmedia llegó a un acuerdo con la británica ITV, que le ganó la batalla judicial a Mediaset en 2019, para adquirir la licencia.

Sin embargo, la emisión del concurso volvió a los tribunales: el formato se basa en The Alphabet Game, pero la holandesa MC&F asegura que el original es realmente de la autoría de Roto Luigi Pianta y René Mauricio Loeb, cuyos derechos le pertenecen.

Tras el fallo del Tribunal Supremo se supo que hace un año y medio, el propio consejero delegado de Mediaset, Alessandro Salem, llegó a un acuerdo con MC&F para hacerse con El Rosco. Este acuerdo se llevaría a cabo siempre y cuando la sentencia fuera favorable para la empresa holandesa, cosa que ha ocurrido.

Por el momento, Pasapalabra se seguirá emitiendo con toda normalidad, es decir, con El Rosco. El plazo de ejecución de la sentencia puede durar, incluso, semanas.

El nuevo programa de Mediaset

Todavía no se saben detalles, pero Mediaset ya ha anunciado que ha comenzado a preparar un nuevo programa que incluirá El Rosco como elemento final y principal. Se da por hecho, pues, que el nuevo espacio tendrá una mecánica distinta de Pasapalabra, hasta llegar a la prueba más popular.