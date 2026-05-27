Llega un tsunami al mar Mediterráneo y es cuestión de tiempo: la probabilidad es total en España, según la UNESCO

La UNESCO ha confirmado que existe un 100% de probabilidad de que se produzca un tsunami en el Mediterráneo en los próximos 30-50 años. Esta organización ha puesto en aviso a España y los países que viven a la vera de este mar sobre los peligros que se avecinan en las próximas décadas. Para ello ha creado el programa Tsunami Ready para que las administraciones tomen medidas de cara al futuro. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el riesgo de que se produzca un tsunami en el Mediterráneo en los próximos años.

Esto es real. La UNESCO ha confirmado que existe un 100% de probabilidades de que se produzca un tsunami en el Mediterráneo en los próximos 30-50 años. Sí que es cierto que esto no quiere decir que una ola de 30 metros vaya a arrasar las costas españolas en estos años; simplemente se confirma la posibilidad de que haya un fenómeno con olas de al menos un metro de altura por el choque continuo de placas tectónicas o la inestabilidad volcánica. Esta situación se agrava en el caso del Mediterráneo, que es un mar cerrado y más pequeño.

Por ello, la UNESCO ha creado un Grupo Intergubernamental de Coordinación para el Sistema de Alerta Temprana y Mitigación de Tsunamis en el Atlántico Nororiental, el Mediterráneo y los Mares Conectados. Esta organización se creó en 2005 como respuesta al tsunami que arrasó el océano Índico en 2004 y que se encarga de gestionar los asuntos relacionados con el riesgo de tsunamis en 40 Estados miembros con acceso al océano Atlántico nororiental y a mares conectados como el Mediterráneo, el Báltico, el Mar del Norte y el Mar Negro.

La UNESCO también cuenta con el Centro de Información sobre Tsunamis del Atlántico Nororiental, el Mediterráneo y los mares conectados (NEAMTIC), que ayuda a desarrollar y proporcionar información sobre sistemas de alerta de tsunamis, riesgos y buenas prácticas, colaborando con los Estados miembros y el público en general en toda la cuenca del océano Atlántico nororiental, así como en los mares conectados como el Mediterráneo, el Mar del Norte, el Mar Báltico y el Mar Negro.

La UNESCO y el tsunami en el Mediterráneo

En estos canales oficiales, la UNESCO ha confirmado que «existe un 100% de probabilidad de que se produzca un tsunami de al menos 1 metro de altura en el Mediterráneo en los próximos 30-50 años».

«Al tratarse de una zona costera densamente poblada con áreas propensas a la actividad sísmica y volcánica, el riesgo que suponen los tsunamis, tanto pequeños como destructivos, en el noreste del océano Atlántico y sus mares conectados, como el Mediterráneo, el mar del Norte, el mar Báltico y el mar Negro, debe afrontarse de frente», informa la UNESCO sobre la posibilidad de que se produzca un tsunami en el Mediterráneo en los próximos años.

Para ello, la UNESCO fija los siguientes objetivos:

Concienciar a los ciudadanos, especialmente a los jóvenes, sobre los riesgos de inundaciones procedentes del mar en las zonas costeras, como tsunamis, marejadas ciclónicas y fuertes olas.

Ampliar los conocimientos sobre comportamientos seguros.

Identificar, compartir y difundir buenas prácticas en planes, métodos y procedimientos para fortalecer la preparación ante los peligros relacionados con el aumento del nivel del mar, incluida la mitigación mediante enfoques integrados de gestión de zonas costeras.

Dentro de esta iniciativa de la UNESCO está el programa Tsunami Ready, que es una iniciativa internacional basada en la comunidad para reforzar la prevención y mitigación de riesgos en las zonas costeras del mundo y que tiene como objetivo «desarrollar la resiliencia ante tsunamis mediante estrategias de concientización y preparación que protejan la vida, los medios de subsistencia y los bienes frente a los tsunamis».

Dentro de este programa se han establecido 12 indicadores que los países que están a la vera del mar Mediterráneo deben cumplir para protegerse ante esta amenaza. Son los siguientes: