Detalles sin precedentes: la NASA captura la primera imagen de alta resolución de un tsunami masivo

La NASA captura la primera imagen de alta resolución de un tsunami masivo, algo que pone los pelos de punta a más de uno. El riesgo de que un gran tsunami destruya una gran ciudad es más que evidente. Hemos visto en el pasado como esta fuerza de la naturaleza arrasaba zonas habitadas con una facilidad que nos dejaba helados. Ver en vivo y en directo el tsunami de Japón nos dio una idea del riesgo que corríamos al enfrentarnos a un fenómeno de este tipo.

Una sociedad que convive con el mar y los terremotos no fue capaz de evitar que un gran tsunami no les causara estragos. Estamos ante un riesgo cada vez mayor, que se traduce con unas personas que están más y más cerca de una serie de elementos que nos afectarán de lleno. Es hora de conocer lo que puede pasar en breve en estos días en los que la NASA nos ha dado una serie de novedades esenciales que quizás hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a ver. Este cambio de tendencia que quizás nunca hubiéramos imaginado es una realidad, tenemos la tecnología para ver más de cerca un fenómeno que puede provocar una destrucción masiva.

Sin precedentes vemos unos detalles sorprendentes

La realidad es que estamos ante un avance sin precedentes. El ser humano dispone de una tecnología que es capaz de darle todo lo que necesita y más, en estos días en los que realmente deberemos empezar a tener en consideración lo que puede pasar en breve.

Es hora de conocer lo que nos estará esperando en unas jornadas en las que quizás tocará saber qué es lo que puede pasar con un gran desastre que puede convertirse en la antesala de algo más. Por lo que, quizás hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a ver llegar.

Estaremos pendientes de un cambio de ciclo que puede ser el que nos acompañará a partir de ahora. Conocer el enemigo es el primer paso para poder evitarlo. En especial en estos días en los que realmente puede ser lo que nos acompañará en breve.

Es hora de saber qué nos dicen estos detalles sorprendentes que pueden acabar siendo los que nos afectará de lleno en un futuro en el que la amenaza puede ser esencial.

La NASA captura la primera imagen de alta resolución de un tsunami

Tal y como explican desde el blog de la NASA: «La isla de Phuket, en la costa del Océano Índico de Tailandia, es un importante destino turístico y también estuvo en el camino del tsunami que atrrasó la tierra el 26 de diciembre de 2004, lo que resultó en una gran pérdida de vidas. Estas imágenes simuladas de ASTER en color natural muestran un tramo de costa de 27 kilómetros (17 millas) al norte del aeropuerto de Phuket el 31 de diciembre (derecha), junto con una imagen adquirida dos años antes (izquierda). Los cambios a lo largo de la costa son obvios donde la vegetación ha sido despojada. Estas imágenes se están utilizando para crear mapas de evaluación de daños para los EE. UU. Oficina de Asistencia en Casos de Desastres Extranjeros de la Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID). Con sus 14 bandas espectrales desde la región de longitud de onda infrarroja visible hasta la térmica, y su alta resolución espacial de 15 a 90 metros (alrededor de 50 a 300 pies), ASTER imágenes de la Tierra para mapear y monitorear la superficie cambiante de nuestro planeta».

Siguiendo con la misma explicación: «ASTER es uno de los cinco instrumentos de observación de la Tierra lanzados el 18 de diciembre de 1999, en el satélite Terra de la NASA. El instrumento fue construido por el Ministerio de Economía, Comercio e Industria de Japón. Un conjunto de EE. UU. /El equipo científico de Japón es responsable de la validación y calibración del instrumento y los productos de datos. La amplia cobertura espectral y la alta resolución espectral de ASTER proporcionan a los científicos en numerosas disciplinas información crítica para el mapeo de la superficie y el monitoreo de las condiciones dinámicas y el cambio temporal. Ejemplos de aplicaciones son: monitorear los avances y retiros glaciares; monitorear volcanes potencialmente activos; identificar el estrés de los cultivos; determinar la morfología de las nubes y las propiedades físicas; evaluar los humedales; monitorear la contaminación térmica; degradación de los arrecifes de coral; mapeo de la temperatura de la superficie de los suelos y la geología; y medir el balance térmico de la superficie. El equipo científico de los Estados Unidos se encuentra en el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA, Pasadena, California. La misión Terra forma parte de la Dirección de Misiones Científicas de la NASA».