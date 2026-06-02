Suena atroz pero los científicos han empezado a seguir con GPS a ésta nueva especie cinegética

La capacidad de adaptación y el crecimiento de las poblaciones de jabalí han provocado un aumento de los daños agrícolas, los accidentes de tráfico y las alertas sanitarias en distintas zonas de España. Ahora, la Región de Murcia quiere adelantarse al problema mediante el uso de tecnología de seguimiento que hasta hace poco se utilizaba con otras especies. La comunidad autónoma ha puesto en marcha un programa pionero de captura y marcaje de jabalíes con collares GPS. El programa se desarrollará en colaboración con el Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos (IREC) y estará coordinado por el equipo del investigador Joaquín Vicente Baños, responsable de organizar las capturas y el seguimiento posterior de los animales marcados.

Los jabalíes serán capturados mediante jaulas-trampa y, una vez inmovilizados mediante anestesia, los técnicos procederán a su identificación y a la colocación de los dispositivos GPS, tras lo cual serán liberados nuevamente en el mismo lugar. Gracias a estos collares, los investigadores podrán obtener información detallada sobre sus rutas de desplazamiento, áreas de campeo y hábitos de movimiento, en una especie que en los últimos años ha expandido su presencia hacia entornos cada vez más próximos a núcleos urbanos y explotaciones agrícolas y ganaderas.

Murcia pone en marcha una operación para controlar el jabalí

La Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, a través de la Dirección General de Patrimonio Natural y Acción Climática, ha autorizado mediante resolución un marco de actuación para el control poblacional del jabalí en zonas urbanas y áreas colindantes de varios municipios de la Región de Murcia, a petición de los ayuntamientos de Totana, Blanca, Cehegín y Cartagena.

La medida se adopta ante el incremento poblacional de esta especie y su tendencia a acercarse a núcleos urbanos en busca de alimento, lo que ha provocado daños en jardines y cultivos, así como situaciones de riesgo relacionadas con la seguridad vial y la salubridad. El objetivo de esta actuación es establecer un marco ordenado y seguro que permita a los municipios responder con mayor rapidez y eficacia ante la detección de incursiones de estos animales.

Para mejorar la eficacia de las capturas, se contempla la instalación de capturaderos y jaulas-trampa en zonas colindantes a áreas urbanas, en ubicaciones autorizadas por los propietarios de los terrenos, así como la posible colaboración con sociedades de cazadores de los municipios afectados. También se autoriza el uso de cebo, como maíz, con el fin de incrementar la efectividad de estos dispositivos.

Teresa López, decana del Colegio, explica: «Está bien que los jabalíes existan pero llevamos tiempo reclamando que se haga una reducción drástica del número para que ese puedan mantener en su entorno natural con la comida que hay sin que tengan que bajar a comer de nuestros cultivos y nuestras basuras», según recoge Onda Regional.

Estrategia regional

La estrategia regional se apoya en el Plan de gestión de poblaciones de jabalíes silvestres en la Región de Murcia, que establece un marco de actuación continuado y medidas adaptadas a la evolución de la especie. Sobre esta base, se han aplicado actuaciones específicas mediante órdenes de comarca de emergencia cinegética, que han permitido declarar la emergencia en toda la Región y autorizar la caza del jabalí durante todo el año, incluyendo intervenciones en terrenos no cinegéticos cuando existen daños o riesgos. Estas órdenes se mantendrán vigentes hasta febrero de 2027.

Este marco normativo ha contribuido a incrementar las capturas anuales registradas. Las declaraciones y fichas de cotos reflejan cifras que han superado las 12.000 capturas por temporada en los últimos años, frente a registros significativamente inferiores de hace una década. A estas cifras se suman autorizaciones excepcionales por daños en terrenos no cinegéticos, lo que eleva la estimación total a alrededor de 20.000 jabalíes al año, situando a la Región entre las áreas con mayor intensidad de control en España.

Paralelamente, además de la contención poblacional, en los últimos años se ha observado un desplazamiento de los jabalíes desde zonas forestales hacia áreas agrícolas y, con mayor frecuencia, hacia entornos periurbanos y urbanos. Esta presencia en espacios donde no es posible emplear métodos de caza convencionales obliga a utilizar técnicas de captura seguras, selectivas y ajustadas a la normativa vigente. En la Región se ha detectado esta situación en municipios como Cartagena, Blanca, Cehegín o Totana, lo que ha impulsado el refuerzo de los medios disponibles para actuar con mayor eficacia y reducir riesgos para la población.

En este contexto, se han incorporado ocho nuevas jaulas-trampa accionadas por cable, fabricadas en malla de acero galvanizado y diseñadas para evitar fugas y minimizar el riesgo de lesiones durante la captura. Los datos recogidos servirán posteriormente para diseñar planes de gestión más eficaces de la especie. La administración regional busca reducir los daños agrícolas, minimizar los accidentes de tráfico y reforzar la vigilancia ante posibles enfermedades que puedan afectar tanto a la fauna silvestre como al ganado.