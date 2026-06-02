Los geólogos están de luto: Indonesia es oficialmente el 3ª país del mundo que pierde todos sus glaciares para siempre

En España los últimos glaciares han empezado a derretirse, pero por suerte todavía quedan unos cuantos. No obstante, países como Venezuela y Eslovenia ya han visto cómo desaparecían los últimos de su territorio. Ahora, un estudio científico ha confirmado que Indonesia puede unirse a esta triste lista.

Y es que Indonesia todavía conserva dos glaciares tropicales en la zona de Puncak Jaya, pero los científicos creen que están en fase terminal y que desaparecerán antes de 2030.

Es decir, el estudio Rapid retreat of tropical glaciers in Puncak Jaya, Papua, publicado en Cold Regions Science and Technology y encabezado por Francine Hematang, afirma que Indonesia se convertirá en el tercer país del mundo en perder todos sus glaciares.

Indonesia va a perder todos sus glaciares y entrará en una lista negra, según los geólogos

El caso de Indonesia es preocupante ya que supone la desaparición de un tipo de glaciar muy específico: el tropical. Además, el retroceso ha sido muy rápido.

En 1980, los glaciares de Puncak Jaya e Idenburg cubrían 7,46 kilómetros cuadrados. Es decir, van a quedar reducidos a nada en menos de 40 años.

En 2024, esa superficie se había desplomado hasta 0,19 kilómetros cuadrados. Es decir, el área glaciar se redujo un 97% en 44 años, una caída que deja muy poco margen para imaginar una recuperación natural.

Para llegar a estas cifras los geólogos han usado imágenes Landsat entre 1980 y 2024, con las que han reconstruido la evolución del hielo. Ese seguimiento por satélite les ha permitido observar una desaparición casi completa.

El resultado es demoledor ya que cuatro de los seis glaciares identificados en Indonesia y han desaparecido. Ahora mismo sólo sobreviven los de Carstensz y el East Northwall Firn.

Además, se trata de dos restos mínimos que, si se cumplen las previsiones, desaparecerán antes de 2030. Cuando esto ocurra Indonesia se unirá a una lista negra de países que ya han perdido sus glaciares, al igual que Venezuela o Eslovenia.

Cuándo desaparecerá el último glaciar de Indonesia, según la geología

El estudio geológico ha llegado a la conclusión de que el East Northwall Firn desaparecerá antes que el Carstensz, probablemente entre 2028 y 2029.

Por su parte, el glaciar Carstensz aguantaría algo más, pero también entraría en su tramo final entre 2029 y 2030. Si esas fechas se cumplen, Indonesia se sumará a Venezuela y Eslovenia entre los países que han perdido todos sus glaciares.

De momento Indonesia no ha perdido todavía el 100% de su hielo glaciar, pero la trayectoria y el estado actual indican a los expertos que su recuperación natural es casi imposible.

Por ejemplo, en 2024 el Carstensz sólo ocupaba 0,050 kilómetros cuadrados. El East Northwall Firn llegaba a 0,136 kilómetros cuadrados. De hecho, son cifras tan pequeñas que cualquier episodio cálido o seco puede acelerar todavía más el final.

Por qué los glaciares de Puncak Jaya son una señal global del cambio climático

Los glaciares tropicales son peculiares y viven al límite, ya que se enfrentan a unas condiciones muy concretas de temperatura, altitud y acumulación de nieve.

Por ejemplo, cuando sube la temperatura, el equilibrio se rompe, por lo que el cambio climático les afecta especialmente. Si además cae menos nieve o aumenta la lluvia donde antes había precipitación sólida, el glaciar deja de alimentarse y empieza a perder hielo sin compensación.

Por ello el estudio de Hematang reclama un mayor seguimiento remoto para medir estos procesos que afectan a los glaciares. Y es que, especialmente en territorios tan adversos, los satélites permiten ver lo que antes sólo se podía estudiar con expediciones.