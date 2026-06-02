Una erupción volcánica, cien veces más potente que la bomba de Hiroshima, ayuda a la descontaminación

La erupción del volcán Hunga Tonga en 2022 lanzó una enorme nube de ceniza, vapor y gas, con una potencia 100 veces mayor a la que explotó la bomba atómica de Hiroshima. Al investigar esta nube, los científicos han descubierto que contenía grandes cantidades de formaldehído, una sustancia propia de cuando el metano se descompone en la atmósfera.

Además de esta nube, la explosión generó un tsunami y una onda expansiva que recorrió la Tierra dos veces. La nube estuvo activa durante un total de 10 días, algo que aprovecharon los investigadores para monitorizarla y descubrir un fenómeno que podría cambiar el calentamiento global.

¿Cómo se forma el formaldehído?

Según los investigadores, este elemento aparece cuando se produce un proceso químico en el que el vapor de agua salada, la ceniza volcánica y la luz solar se combinan para formar átomos de cloro. Estos reaccionan con el metano y contribuyen a la descomposición de este gas de efecto invernadero.

El metano es un gas que retiene 80 veces más calor que el dióxido de carbono a corto plazo, lo que le convierte en responsable de un tercio del calentamiento global actual. Sin embargo, el formaldehído actúa como un gran neutralizante del metano. La nube contribuyó a destruir aproximadamente 900 toneladas de metano a diario.

Nuevas técnicas para contaminar menos

Es por ello que, gracias a este hallazgo, los expertos creen que se podría establecer una nueva técnica para reducir las emisiones de metano a gran escala, por lo tanto, reduciendo su efecto nocivo de gas invernadero.

Sin embargo, los expertos afirman que todavía es pronto para poder poner en marcha este mecanismo, ya que «los procesos químicos propuestos aún deben someterse a pruebas antes de considerar sus posibles aplicaciones», concluyen, afirmando que todavía queda determinar si este fenómeno puede replicarse de una forma segura y eficaz.