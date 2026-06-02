El BOE lo avala: las comunidades autónomas de España que tendrán fiesta el 9 de junio

Junio acaba de aterrizar y muchos en España ya piensan en disfrutar de días de descanso extra antes del verano. El calendario laboral del BOE de este año recoge varios festivos autonómicos por todo el país y algunos de ellos incluso generan puentes muy atractivos para cualquiera.

Según el calendario oficial, son seis comunidades autónomas las que disfrutarán de al menos un festivo, lo que regalará jornadas de descanso adicionales antes del periodo estival. Las primeras en disfrutar de esto serán La Rioja y Murcia el próximo martes 9 de junio. En el caso del primero, la festividad conmemora la entrada en vigor de su Estatuto de Autonomía y para el que se están organizando actos institucionales, actividades culturales y numerosos eventos populares.

Por su parte, Murcia también celebra su autonomía con la aprobación de su Estatuto y para el que también se prepara diferentes actos por la comunidad. Además, en ambas autonomías tendrán el 8 de junio como no lectivo por lo que tendrán un puente de 4 días.

El BOE confirma más festivos en España

El BOE también ha confirmado más festivos por toda España. Castilla-La Mancha celebrará el Corpus Christi el 4 de junio, siendo una de las festividades más destacadas. Toledo se vestirá de una de las festividades más emblemáticas que muchos aprovecharán y más si disponen del 5 de junio libre.

Por su parte, el 24 de junio es la celebración de San Juan, una festividad muy arraigada en muchos sitios y vinculada al solsticio de verano. Será festivo en Galicia, Cataluña y la Comunidad Valenciana. Aunque en este caso, al caer en miércoles, será una jornada de descanso asilada en medio de la semana.

Para los que no puedan disfrutar de ninguna de estas fiestas, el calendario todavía tiene varias jornadas de descanso en la segunda mitad del año: 15 de agosto la Asunción de la Virgen; 12 de octubre la Fiesta Nacional de España; 1 de noviembre, todos los santos; 8 de diciembre la inmaculada concepción y el 25 de diciembre Navidad.