Si tu gato te hace esto mientras te mira, los etólogos lo tienen claro: es la mayor demostración de confianza que puede darte un felino

Siempre se ha dicho que los gatos son ariscos e independientes, pero ha quedado demostrado que pueden establecer vínculos afectivos con sus dueños. Pero, ¿cómo puedes saber si tu gato realmente te quiere? Para ello, es fundamental entender el lenguaje felino, el cual se compone de sonidos, miradas, comportamientos y posturas. En este contexto, existe un gesto que, según los etólogos, es la mayor demostración de amor y confianza: el parpadeo lento.

En una investigación reciente llevada a cabo en el Reino Unido y publicada en la revista Scientific Reports, Tasmin Humphrey y su equipo estudiaron el papel del denominado «parpadeo lento» como una posible forma de comunicación entre los gatos y las personas. Los expertos consideran que este gesto funciona como una «señal amistosa», que los gatos utilizan para expresar tranquilidad y emociones positivas en sus interacciones.

El gesto que demuestra que tu gato te quiere

Investigadores de la Universidad de Sussex, en el Reino Unido, descubrieron que los gatos responden de forma más positiva a las personas que les devuelven este gesto. Los estudios mostraron que tanto los gatos que convivían con sus dueños como aquellos que interactuaban con desconocidos tenían más probabilidades de acercarse y mostrarse receptivos cuando recibían un parpadeo lento. Según los expertos, imitar este comportamiento puede ayudar a fortalecer la relación con los felinos. Entrecerrar suavemente los ojos y cerrarlos durante unos segundos puede ser una forma sencilla de transmitir calma y confianza.

La Dra. Tasmin Humphrey, líder del estudio, señala: «En cuanto a por qué los gatos se comportan de este modo, podría argumentarse que los gatos desarrollaron los comportamientos de parpadeo lento porque los humanos percibían el parpadeo lento como algo positivo. Los gatos pueden haber aprendido que los humanos les recompensan por responder al parpadeo lento. También es posible que el parpadeo lento en los gatos empezara como una forma de interrumpir una mirada ininterrumpida, que es potencialmente amenazadora en la interacción social».

Los gatos también utilizan la mirada como herramienta de comunicación. Cuando mantienen los ojos muy abiertos, las pupilas dilatadas y una postura corporal rígida, suelen estar expresando tensión, nerviosismo o un estado de alerta ante algo que consideran una posible amenaza. En cambio, cuando entrecierran los ojos o realizan el característico parpadeo lento, normalmente están transmitiendo una sensación de calma, confianza y bienestar.

Los expertos en comportamiento felino aconsejan responder de una forma muy sencilla cuando un gato realiza un parpadeo lento: devolverle el gesto. Mirarlo de forma relajada, entrecerrar suavemente los ojos y parpadear despacio puede transmitirle una señal de confianza similar a la que él está expresando. De hecho, algunas investigaciones han observado que los gatos tienen más probabilidades de acercarse e interactuar con las personas que responden de esta manera.

Otras formas de expresar amor

#BienestarAnimal #Perrosygatos #aromaterapia ♬ sonido original – Aromanimalia | Susana Blanco @aromanimalia ¿Amor real o puro interés? 👇​ 💔 El lenguaje de los gatos está lleno de significado. Aquí te explico las 3 señales definitivas de amor felino. 1️⃣ Dormir pegado a ti o encima de ti: Durante el sueño, un gato entra en su estado de máxima vulnerabilidad. Si elige descansar a tu lado, significa que te percibe como una figura de seguridad absoluta y confía plenamente en tu protección. 2️⃣ Frotar su cabeza contra ti: Este gesto es una forma de comunicación química. Al hacerlo, deposita sus feromonas sobre ti para indicarte que eres parte de su grupo, de su familia y de su territorio emocional seguro. 3️⃣ Seguirte a todas partes y parpadear lentamente: Seguirte es una muestra de afiliación voluntaria y no de dependencia. Si además te mira y parpadea despacio, te está enviando una de las señales de confianza más claras que existen en la conducta felina. Entender estas señales de comportamiento animal y bienestar felino es el primer paso para transformar vuestra relación. 🧬🐾 ¿Tu gato hace alguna de estas señales o las hace todas? Cuéntamelo en comentarios. 👇 ¡Sígueme para dejar de adivinar y empezar a entender el lenguaje real de tu animal a través de la ciencia y la biología! ✨ #Aromanimalia

Durante el sueño, los gatos se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad. Cuando eligen descansar cerca de alguien, suele interpretarse como una señal de seguridad y confianza en ese entorno. Otra forma muy común de demostrar su amor y carño consiste en frotar la cabeza. Este comportamiento tiene una función comunicativa relacionada con las feromonas. Finalmente, cabe señalar que el comportamiento de amasar con las patas tiene su origen en las primeras etapas de la vida de los gatos. Cuando son cachorros, realizan movimientos rítmicos sobre el vientre de su madre para estimular la salida de leche durante la lactancia. Por ello, cuando un gato amasa una manta, un cojín o incluso a una persona, suele interpretarse como una señal de comodidad, bienestar y confianza.