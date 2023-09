La ciencia descubre por qué a los gatos les gusta el atún

Bien es sabido por todos que los gatos adoran el pescado. Ahora bien, no todos los pescados les gustan por igual. Uno de sus favoritos es el atún, y ahora un estudio científico ha encontrado la respuesta a cuáles son los motivos que hacen que a los gatos les encante este pescado.

¿Por qué a los gatos les gusta tanto el atún?

La clave, según el estudio publicado recientemente en ‘Chemical Senses’, está en el sabor umami. Este sabor es el responsable de que algunos alimentos nos resulten deliciosos y adictivos a partes iguales. Los humamos podemos sentirlo sin ningún problema, pero los gatos tienen un don especial para ello. Por este motivo, cuando comen un alimento con un intenso sabor umami, como el atún, sienten absoluta fascinación por él.

Un equipo de científicos del Instituto de Ciencias de Waltham Petcare quería saber por qué los gatos adoran este pescado, y para averiguarlo han puesto en marcha un estudio muy interesante. Comenzaron con un análisis genético. Se sabe que los humanos tenemos dos genes que nos permiten descifrar el sabor umami del glutamato y los ribonucleótidos: el Tas1r1 y el Tas1r3.

En gatos, se había detectado anteriormente el segundo, pero no el primero. Sin embargo, un nuevo análisis de su genoma también halló la presencia del Tas1r1. Ahora bien, esta explicación no bastaba para entender su fascinación por el atún, ya que nosotros no disfrutamos tanto de este pescado.

A continuación, los expertos se centraron en la reacción que da lugar al sabor umami, y fue así como encontraron la respuesta. En humanos, en primer lugar se une a los receptores el glutamato y después los ribonucleótidos. Pero en los gatos ocurre justo al revés: los ribonucleótidos se unen a los receptores, activándolos, y después entra en juego el aminoácido. Todo apunta a que esto desencadena una reacción placentera más intensa.

El hecho de que a los gatos les encante el atún no significa que deba formar parte de su dieta habitual, ya que este alimento no tiene todos los nutrientes que necesitan. Se les puede dar, pero solo de manera ocasional. Entre una lata de atún y atún fresco, es mejor darles el segundo, pero cocido y sin sal, aditivos o especias. Si se opta por darles atún en lata, lo ideal es que sea al natural para no añadir más grasas a su dieta. En ningún caso deben consumir atún crudo.