No es ningún secreto que Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado miércoles 13 de agosto, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 371 de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera tan concreta, los espectadores van a poder ver cómo Gabriel no duda en explicar a María cuál es su objetivo a la hora de denunciar a Brossard. Todo ello mientras Pedro tiene un tenso enfrentamiento con Damián, culpándole de la reaparición de José en sus vidas. Joaquín y Gema se sienten verdaderamente frustrados al no conseguir llegar a ningún acuerdo con los padres del abusón que está haciendo la vida imposible a Teo.

Lejos de que todo quede ahí, hemos podido ver cómo Begoña hace todo lo que está en su mano para que Gabriel entienda cuáles son sus miedos y por qué constantemente está frenando su relación. Tras haberse tragado sus palabras, Andrés se reitera en su disculpa a Gabriel. Gaspar, tras leer su carta, se ha visto obligado a tomar una drástica decisión respecto a la relación que realmente quiere tener con Manuela. En cuanto a María, ha confesado su deseo de delegar en Gabriel la gestión del patrimonio de Julia, mientras que Luz percibe cierta conexión entre Luis y Cristina. Por si fuera poco, hemos sido testigos de cómo Begoña no ha dudado un solo segundo en dar un importantísimo paso en su relación sentimental con Gabriel. Algo que va a marcar un antes y un después en numerosos aspectos.

¿Qué sucede en el capítulo 372 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, jueves 14 de agosto?

De esta manera tan concreta, los espectadores van a poder ser testigos de cómo Begoña, tras su primera noche juntos, continúa teniendo muchísimas dudas respecto a su relación con Gabriel. Todo ello mientras Luz se quiere asegurar de que realmente no existe nada entre Luis y Cristina.

Lejos de que todo quede ahí, Cristina decide ir a ver a José, pero pide a Irene que la acompañe. En cuanto a Marta, no duda un solo segundo en animar a Fina a que acepte la propuesta de trabajo de Pelayo, mientras que Teo oculta a Gema y Joaquín que Raúl le va a enseñar a defenderse de los abusones.

Manipulado por Gabriel, Tasio protagoniza un tenso enfrentamiento con Andrés, mientras que Begoña termina confesando a Luz que ha pasado la noche con Gabriel. Todo ello mientras Andrés se queda sin palabras al descubrir una importante información que tiene vinculación con Begoña y Gabriel. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.