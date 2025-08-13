Sueños de libertad, poco a poco y con el paso de los meses, ha conseguido hacerse un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Es más que evidente que Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado martes 12 de agosto pudimos disfrutar del capítulo 370 de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera tan concreta, los espectadores han podido ver cómo Andrés se muestra más que decidido a visitar a Remedios en la cárcel, puesto que cada vez está más convencido en su inocencia. En cuanto a Gema y Joaquín, al ser conscientes de que la situación no mejora, han tomado la firme decisión de hablar personalmente con los padres del abusón. Cristina se topa con José pero, aun así, se siente incapaz de contarle toda la verdad.

Lejos de que todo quede ahí, hemos podido observar cómo Manuela, dadas las circunstancias, espera inquieta a que Gaspar, de una vez por todas, responda a su carta. Todo ello mientras Gabriel ha empezado a intentar disipar todas y cada una de las sospechas que puedan llegar a quedar respecto a su posible culpabilidad. ¿De qué forma? Proponiendo denunciar a Brossard. Por si fuera poco, Gabriel hace todo lo que está en su mano para tratar de poner a Tasio en contra de Andrés, sin importar en absoluto las consecuencias. En cuanto a don Pedro, se ha enterado de que José está en Toledo, mientras que Pelayo no duda un solo segundo en encargar a Fina la realización de un reportaje fotográfico. Todo ello mientras Damián aprovecha la ocasión que se le ha presentado para dar un importante consejo a Irene: que cuente, de una vez por todas, la verdad a Cristina.

¿Qué sucede en el capítulo 371 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, miércoles 13 de agosto?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie van a poder ver cómo Gabriel decide explicar a María qué es lo que pretende al poner a Brossard en el ojo del huracán. Todo ello mientras don Pedro tiene un tenso enfrentamiento con Damián, al culparle de la reaparición de José en sus vidas.

Joaquín y Gema, aunque lo han intentado, no han conseguido llegar a un acuerdo con los padres del abusón, mientras que Begoña quiere que Gabriel entienda cuáles son sus miedos y por qué frenan su relación sentimental. Tras haberse tragado sus palabras, Andrés se reitera en su disculpa a Gabriel.

Gaspar, tras leer su carta, toma una drástica decisión respecto a la relación que quiere tener realmente con Manuela. María ha hecho saber que Gabriel se va a encargar del patrimonio de Julia, mientras que Begoña se muestra decidida a dar un importantísimo paso en su relación con Gabriel. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.