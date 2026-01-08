Los fans de ‘Stranger Things’ especulan sobre un «final secreto» de la serie de Netflix: los detalles

Stranger Things ha confirmado su final y ya es historia de la series, entrando en el club de títulos tan legendarios como Perdidos, Los Soprano, The Walking Dead y otras muchas que ya han quedado en el imaginario colectivo. Lo ocurrido en el capítulo final entre los jóvenes del pueblo de Hawkins (un pueblo completamente inventado de Estados Unidos) ha dejado a muchos tristes, ya que el desenlace no es para nada bonito y provoca la incomprensión de muchos, aunque sirve para dar por cerradas las tramas de la serie. Es por eso que muchos de los que no están conformes con el triste final han dejado caer una teoría que dice que habría un capítulo secreto y que Netflix podría sacarlo a la luz en cualquier momento.

Conocido como Conformity Gate, esta teoría dice que el día siete de enero se podría haber liberado un nuevo capítulo de la serie de ficción, aunque eso no ha pasado. Todo se debe a que muchos han creído ver en los últimos capítulos una serie de guiños hacia esta posibilidad por parte de los hermanos Duffer, los creadores de la serie. Estos detalles se refieren al color que los estudiantes de la escuela de Hawkins utilizan en su graduación o en una frase que Lucas dice mirando a cámara, saltándose las normas habituales de las series y hablando directamente a los espectadores: «No sé qué piensan ustedes, pero yo no creo en las coincidencias». Esa misma escena ha sido compartida por la cuenta de TikTok de la serie, lo que ha hecho que las especulaciones se disparen.

Aunque no acaban ahí las teorías, una de las más llamativas es en la que al buscar en la plataforma de streaming las frases ‘fake ending’ (final falso) o ‘season 5 episode 9’ (temporada 5 episodio 9), en ambas búsquedas aparecen como resultado Stranger Things.

Desde Happy FM hemos comprobado estas búsquedas, tanto en inglés como en castellano, y es cierto, aunque también aparecer otros títulos como Machos Alfa y contenidos extras de la serie de ficción. Lo cierto es que Netflix no ha confirmado nada sobre este posible episodio y muchos se han llevado un enorme chasco al comprobar que el día siete de enero no había nada nuevo que ver, pero ha provocado que durante unos minutos los servidores de la plataforma se cayeran.

El documental sobre ‘Stranger Things’ que sí se estrenará

Aunque las teorías han fallado, los fans de la serie sólo tendrán que esperar hasta el día 12 de enero para ver Una última aventura: Así se hizo Stranger Things 5. Se trata de un documental sobre los secretos de la grabación de esta última temporada.

Tal y como anuncia Netflix, es «un vistazo exclusivo a todos los años de trabajo artesanal invertidos para crear la última entrega de la serie de los hermanos Duffer que ha marcado a toda una generación. Una crónica exhaustiva tras bambalinas que sigue al elenco, los creadores y el equipo mientras dan vida a la última temporada y se despiden de la serie que los cambió para siempre».