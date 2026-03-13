Quién es Jesús Álvarez: su edad, su pareja, hijos, de dónde es y todo sobre el periodista

No es ningún secreto que Jesús Álvarez, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en uno de los periodistas y presentadores más reconocidos de nuestro país. Algo que no ha sido producto de la casualidad, puesto que hemos podido verle cubriendo numerosas noticias que han acabado marcando un antes y un después en la historia de nuestro país. Así pues, es el momento más que perfecto para hacer un repaso a la carrera profesional de Jesús Álvarez, sin dejar de lado datos de su vida personal, como son su edad, su pareja, sus hijos y de dónde es, entre otros tantos.

La trayectoria profesional de Jesús Álvarez

Hijo del también periodista Jesús Álvarez García y de la locutora de radio Beatriz Cervantes Ruescas, Jesús María nació en febrero de 1958 en Madrid y, desde muy temprana edad, comenzó a sentir verdadera pasión por el mundo de la comunicación. En 1975, comenzó su actividad profesional en La Voz de Madrid mientras iniciaba sus estudios de Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid. Con posterioridad, trabajó en el área de Deportes en Radio Exterior y, después, en Radio Nacional de España (RNE). No solamente trabajó como director y presentador, sino también como comentarista de partidos de fútbol.

En 1976, Jesús Álvarez debutó ante las cámaras de Televisión Española de la mano del informativo semanal Siete días, programa dirigido por Joaquín Soler Serrano en el que permaneció hasta 1979. Ese mismo año, debutó en el bloque de deportes en el informativo de La 2 de Televisión Española. Fue entonces cuando fue enviado especial a los juegos de la Espartaquiada Moscú. Entre 1980 y 1982, fue comentarista en Tablero Deportivo de RNE.

En 1982 dio el salto a la tele. Desde entonces, y durante muchos años, el periodista se encargó de presentar el bloque de deportes en los Telediarios. A lo largo de su trayectoria, el madrileño ha cubierto casi una decena de Mundiales (incluido el de Sudáfrica 2010), Juegos Olímpicos, Eurocopas, Campeonatos de Fórmula 1 y hasta Campeonatos de Rallyes. Dada su importancia en el periodismo deportivo, en 1992 le ofrecieron portar la llama olímpica de Barcelona 92 a su paso por Vitoria.

Además de haber sido durante ocho años miembro de la junta directiva de la Asociación de la Prensa de Madrid, también ha sido director del Máster de Deportes en el Centro Universitario Villanueva. Pero no todo queda ahí, puesto que también fue profesor de Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Francisco de Vitoria. En febrero de 2023, Jesús se jubiló de RTVE tras 48 años trabajando en la televisión pública.

Su vida personal

A pesar de ser un reconocido periodista, lo cierto es que siempre ha tratado de tener su círculo más cercano en la más estricta intimidad. Aun así, se sabe que en septiembre de 1974 y tras el fallecimiento de su madre en un accidente de coche, su hermana Bárbara y él fueron tutelados por Matías Prats Cañete hasta su mayoría de edad.

Estuvo casado con Margarita Revilla, hija del empresario Emiliano Revilla, que fue secuestrado por ETA en 1988, desde 1984 hasta 2019. Durante el tiempo en el que su suegro estuvo secuestrado, el periodista se mantuvo alejado de RTVE tras una excedencia. Con Margarita tuvo tres hijos: Jesús, Rafael y Alejandro.