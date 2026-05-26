Especial de ‘Horizonte’ sobre Zapatero: «Sus joyas tienen un valor incalculable»

Este lunes 25 de mayo, Mediaset ha cambiado su parrilla a última hora para alargar Horizonte, en Cuatro, hasta las 12 de la noche con el fin de hablar del ex presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y de la investigación sobre Plus Ultra. En el programa presentado por Iker Jiménez se ha dado mucha información sobre las joyas encontradas en la caja fuerte del que fue líder del PSOE.

Las joyas de Zapatero

La Brigada Central de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la Policía Nacional (UDEF) abrió una caja fuerte localizada en el despacho del jefe de gabinete de la oficina de José Luis Rodríguez Zapatero, sita en la calle Ferraz número 35, piso primero izquierda de Madrid, durante el registro practicado el pasado 19 de mayo en el marco de la investigación por pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias, apropiación indebida, falsedad documental y blanqueo de capitales. En su interior, los agentes hallaron decenas de joyas de aparente alto valor que quedaron incautadas y puestas a disposición del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional.

Según consta en el acta levantada por el letrado de la Administración de Justicia, en Horizonte han recibido la videollamada de Armando Rodríguez, secretario general del Gremio de Joyeros y presidente de COCEM, para que dé las claves de estas piedras preciosas encontradas.

«Un valor incalculable»

La primera pregunta es directa: ¿qué es lo que ve el experto a priori a través de las imágenes que actualmente recorren todos los medios de comunicación? Armando ha señalado que hay que separar dos grupos: «Uno de joyas que son relativamente asequibles para una gran parte de la población y luego esas joyas que son algo extraordinario y fuera del alcance de la mayoría de la población».

Se trata de joyas que cuentan con «un diseño muy clásico que probablemente estén fabricadas antes de mediados, un poco más, de los 1900 y que tienen un valor incalculable», apunta. Sin embargo, esto sólo se podría afirmar «cuando tuviéramos la posibilidad de hacer una peritación y un análisis de las gemas que conllevan» y se tratara de «diamantes, zafiros, rubíes y también de esmeraldas», «especialmente en esas que van acompañadas de zafiros».

Y es que, «si esos zafiros tuvieran una calidad media alta, solamente esos 14 rubíes de la gargantilla que están en la imagen podrían superarlos en medio millón de euros», ha asegurado el experto.

Una de las preguntas que ha hecho Iker Jiménez es en qué entornos se pueden encontrar este tipo de joyas. «Están al alcance solamente de élites económicas o de patrimonios privilegiados», ha informado el experto. Además, «esto no está al alcance del 99% de la población», ha añadido.

¿Cuánto valen las joyas de Zapatero?

Carmen Porter se ha interesado por saber de qué precio estaríamos hablando al ver el lote, a lo que el joyero ha respondido: «Si nos centramos exclusivamente en esos ocho lotes que tienen un importante valor aparentemente, pues estamos hablando de que, si las gemas fueran de una calidad media baja, estarían en el entorno cercano a los 2.000.000 de euros, pero en cuanto alguna de las piedras de esas gemas tuviera una excepcionalidad o tuviera una calidad especial, podríamos llegar a cifras incalculables».