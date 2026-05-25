Alegría en el sector hidrológico español: el embalse de Aragón que lleva 4 meses al 98% de capacidad y no baja

Las campañas de los últimos meses en España arrojan resultados muy optimistas para los embalses. Un ejemplo claro es el de Torre de Abraham, en Ciudad Real, que ha alcanzado casi el 100% de su capacidad por primera vez desde que entró en funcionamiento. Y ahora este pantano aragonés que lleva cuatro meses sin bajar del 97%.

Si bien es una buena noticia para los regantes y las centrales hidroeléctricas, un embalse tan lleno durante tanto tiempo tiene sus riesgos, y algunos pueblos de la ribera del Cinca podrían terminar afectados.

El embalse de Aragón que lleva 4 meses al 97% de capacidad y que no baja

El embalse de El Grado, situado en la provincia de Huesca sobre el río Cinca, acumula 389 hm³ de los 400 que tiene de capacidad total, el 97,25% de su volumen máximo. La semana equivalente de 2025 registraba el 95% y la media histórica de los últimos diez años se sitúa en el 93%. No es solo que esté lleno, sino que lleva meses en esa franja alta sin variaciones significativas.

La estabilidad se explica por la posición del pantano dentro del sistema hídrico del Pirineo oscense. El Grado recibe el agua directamente del embalse de Mediano, situado aguas arriba, que actúa como el gran colchón de retención de las crecidas pirenaicas. Eso permite que El Grado se mantenga en niveles máximos de forma constante sin sufrir las grandes oscilaciones que caracterizan a otros embalses de montaña.

El pantano es además el punto de origen del Canal del Cinca, la infraestructura que abastece el sistema de Riegos del Alto Aragón. La Confederación Hidrográfica del Ebro prioriza mantenerlo al máximo de su capacidad operativa para asegurar la campaña de riego de miles de hectáreas de cultivos en Huesca y Zaragoza.

Cuando hay lluvias o temporales, los técnicos gestionan las compuertas de Mediano y El Grado de forma coordinada para desalojar el excedente en caudales controlados hacia el río Cinca, manteniendo el pantano siempre en torno al 97% sin que llegue a desbordarse.

Por qué es relevante que el embalse de El Grado lleve meses al máximo de capacidad

Esta es una noticia muy positiva porque, por una parte, los regantes del Alto Aragón tienen garantizada la campaña de riego para toda la temporada. Por otro lado, las centrales hidroeléctricas operan con alta presión y rendimiento óptimo. Y además, los municipios que se abastecen del Canal del Cinca tienen el consumo doméstico asegurado durante meses y el sector turístico se reactiva con un pantano a pleno nivel.

Sin embargo, hay otro lado menos positivo. Al estar el embalse tan lleno no tiene margen para absorber una crecida imprevista provocada por lluvias torrenciales en el Pirineo.

Los técnicos de la Confederación Hidrográfica del Ebro deben vigilar el pantano de forma constante y realizar alivios periódicos para mantener el nivel de seguridad, lo que genera oscilaciones bruscas en el caudal del río Cinca.

Cuáles son los municipios que podrían verse afectados por las crecidas del río Cinca en Aragón

Fraga es el municipio más expuesto. Su cauce históricamente estrecho hace que cualquier desembalse masivo de seguridad impacte de forma inmediata en sus llanuras inundables y zonas urbanas. Zaidín, Ballobar, Torrente de Cinca y Chalamera son otras localidades de la ribera baja donde el río se desborda con facilidad hacia las zonas de explotación agraria.

En la comarca del Cinca Medio, Monzón cuenta con planes específicos de emergencia por inundabilidad al ser un núcleo urbano e industrial de gran tamaño expuesto directamente al río. Albalate de Cinca, Alcolea de Cinca y Osso de Cinca tienen sus huertas y granjas en el plano directo de inundación de la cuenca.

Los municipios más cercanos a la presa, El Grado y Estada, sufren además el impacto acústico de las sirenas de aviso y las variaciones drásticas en el cauce cuando se abren los desagües de fondo. La Confederación Hidrográfica del Ebro mantiene activos los sistemas de alerta y coordinación con los ayuntamientos ribereños para anticipar cualquier episodio de riesgo.