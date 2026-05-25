El TRAM Barcelona Open 2026 vuelve a contar con Quirónsalud como Servicio Médico Oficial

El TRAM Barcelona Open, torneo internacional de tenis en silla de ruedas, celebrará su novena edición del 27 al 30 de mayo en las instalaciones del Real Club de Polo de Barcelona, reuniendo a algunos de los mejores jugadores del mundo de la especialidad. Para garantizar la máxima calidad asistencial durante la competición, contará un año más con Quirónsalud como Servicio Médico Oficial, reforzando así su compromiso con el deporte adaptado y la atención sanitaria de alto nivel.

Durante todos los partidos contarán con el apoyo especializado de los profesionales de Clínica Tenis Teknon, bajo la dirección del Dr. Ángel Ruiz Cotorro, que serán los encargados de supervisar y velar por el estado de salud de todos los jugadores ante cualquier incidencia que pudiera producirse durante la competición.

Más allá del componente competitivo, el TRAM Barcelona Open mantiene un firme compromiso social orientado a la difusión del tenis en silla de ruedas y de los valores que representa: superación, igualdad de oportunidades e inclusión. Además, este año la competición alcanza la categoría ITF1000 de la Federación Internacional de Tenis, la máxima dentro del circuito (anteriormente conocida como Super Series), convirtiéndose en el único torneo de esta categoría en España.

Con la confirmación de la participación de los tres TOP10 de los cuadros individuales —masculino, femenino y quad—, el torneo se consolida como una de las citas más relevantes del circuito mundial Uniqlo Wheelchair Tennis Tour y como preparación clave para la gira de tierra batida previa a Roland Garros.

El deporte como eje de salud y valores

Para Quirónsalud, el deporte es una herramienta fundamental para la promoción de la salud, la prevención de enfermedades y la mejora de la calidad de vida. En su filosofía de trabajo, comparte con el ámbito deportivo valores esenciales como la constancia, la disciplina y la superación personal.

Este compromiso se extiende también a otras disciplinas deportivas de máximo nivel. Actualmente el Grupo es Proveedor Oficial de los Servicios Médicos de la Real Federación Española de Tenis (RFET), Servicio Médico Oficial de la Rafa Nadal Academy, Servicio Médico del Mundial de MotoGP, Proveedor Médico de la Asociación de Clubes de Baloncesto (acb) en todas sus competiciones y Servicio de Prevención Médica de la Real Federación Española de Vela (RFEV), a través de Quirónprevención.

De igual modo, en los últimos años ha velado por la salud de importantes eventos deportivos como las cuatro últimas ediciones de la Copa Davis disputadas en España y otros torneos de tenis como la Billie Jean King Cup, el Mutua Madrid Open, el Open Banc Sabadell – Trofeo Conde de Godó; la Hexagon Cup o diferentes torneos del circuito Premier Padel.

Asimismo, colabora con numerosos clubes de fútbol, baloncesto y rugby en España, y participa en eventos deportivos de referencia como el Reto Pelayo Vida, la Ocean Race de vela, la Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana o la Behobia/San Sebastián, entre otros.