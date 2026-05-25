El inhabilitado Piqué sigue liándola contra los árbitros: «Se ríen de nosotros, estoy cansado»

Gerard Piqué sigue criticando abiertamente a los árbitros a pesar de estar inhabilitado. El propietario del Andorra, que está inhabilitado durante dos meses por amenazar a los árbitros (además de seis encuentros de sanción), criticó a los árbitros del duelo entre el Andorra y el Ceuta de este domingo en Segunda División. Pese a que no se jugaban nada, Piqué, situado en la grada, volvió a mostrar su lado más crítico contra los colegiados.

Durante este partido, de la penúltima jornada, Piqué utilizó su cuenta personal de X (antiguo Twitter) para criticar a los árbitros, pero especialmente lo hizo durante el encuentro, cuando fue pillado por la retransmisión televisiva. El mensaje que puso en su red social fue simplemente colocar dos emoticonos de risa, pero más allá fue cuando le enfocaron las cámaras.

En concreto, a Piqué se le pudo ver que decía que estaba «cansado» por los arbitrajes una vez que el Andorra ya perdía por 0-2 ante el Ceuta. «Somos muy pequeños, se ríen de nosotros», dijo el ex futbolista del Barcelona, propietario del Andorra y azote de los árbitros españoles con el silencio cómplice del sindicato que denuncia al Real Madrid… pero no a Piqué.

Este nuevo cabreo del catalán coincide con su inhabilitación. Gerard Piqué no puede estar en el palco por la sanción que le puso el Comité de Disciplina de la RFEF. Está sancionado por los hechos recogidos en el acta del Andorra -Albacete, cuando el máximo accionista del club andorrano se dirigió al árbitro del encuentro -Alonso de Ena Wolf- tanto en el descanso como tras la finalización del partido, y por emplear expresiones como «en otros países os reventarían».

El Comité le colocó seis partidos de sanción y dos meses de inhabilitación por estos hechos, castigo que sigue cumpliendo, motivo por el que Piqué ve ahora los partidos en la grada. Pese a la gravedad de los hechos, el sindicato de árbitros que lidera González Fuertes y que denuncia al Real Madrid y a Florentino Pérez sigue sin decir nada de Piqué.