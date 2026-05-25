Terror en Playa de Palma: detenido un nigeriano por intentar matar a un joven tras una pelea en una discoteca

La noche de fiesta en Playa de Palma terminó convertida en una auténtica pesadilla después de que una brutal pelea en una discoteca acabara con un joven herido, escenas de pánico entre decenas de personas y un nigeriano detenido por tentativa de homicidio tras intentar presuntamente atropellar a la víctima con su coche. Los hechos ocurrieron durante la madrugada del viernes al sábado, cuando varias llamadas al 091 alertaron de una violenta reyerta en un conocido local de ocio nocturno de la zona turística.

A la llegada de los agentes de la Policía Nacional, los testigos narraron una secuencia de extrema violencia que había sembrado el caos en el interior de la discoteca. Según relataron, el ahora detenido, un varón de origen nigeriano, comenzó una discusión con otro joven y, en un momento de máxima tensión, le rompió un vaso de cristal en plena cara. El impacto provocó una aparatosa herida sangrante en la frente de la víctima, que tuvo que abandonar el lugar mientras numerosos clientes trataban de apartarse en medio de gritos y empujones.

La situación se descontroló de tal manera que los responsables del establecimiento se vieron obligados a apagar la música y encender todas las luces para desalojar rápidamente el local y evitar que la pelea derivara en una batalla campal. Sin embargo, lejos de calmarse, el agresor continuó actuando con enorme violencia una vez en el exterior de la discoteca.

Según los testimonios recabados por la Policía, el sospechoso cogió una piedra de grandes dimensiones y se la lanzó directamente al pecho al joven al que acababa de agredir con el vaso. La escena generó momentos de auténtico terror entre las personas que se encontraban fuera del local, muchas de las cuales comenzaron a correr para evitar verse alcanzadas en mitad de la agresión.

Pero el episodio más peligroso estaba todavía por llegar. El detenido se subió entonces a su vehículo y trató presuntamente de embestir con el coche a la víctima en plena calle, poniendo en grave peligro tanto al joven herido como al resto de personas que se encontraban en la zona. Testigos presenciales describieron escenas de pánico absoluto mientras el vehículo aceleraba bruscamente y varias personas tenían que apartarse rápidamente para no ser atropelladas.

Antes de abandonar el lugar a toda velocidad, el sospechoso lanzó además una inquietante amenaza al herido: «Ahora nos vemos en Son Gotleu». Con los datos del coche aportados por varios testigos, agentes de la Policía Nacional desplegaron entonces un dispositivo de búsqueda por diferentes calles del barrio palmesano de Son Gotleu para tratar de localizar al agresor antes de que pudiera producirse un nuevo enfrentamiento.

Poco después, las patrullas localizaron el vehículo con el sospechoso y varios acompañantes en su interior. Al ser interceptado, el joven reconoció ante los agentes haber agredido al otro hombre y justificó su reacción asegurando que la víctima había intentado ligar con una amiga suya dentro de la discoteca.

La tensión volvió a dispararse en ese momento cuando la víctima y varios amigos aparecieron también en la zona y comenzaron a encararse con el grupo del detenido. Los agentes tuvieron que intervenir rápidamente para separar a ambas partes y evitar que la situación degenerara nuevamente en una pelea violenta en plena calle.

Durante las comprobaciones posteriores, la Policía descubrió además que el presunto agresor conducía sin carnet, motivo por el cual su situación judicial se agravó todavía más. Finalmente, el hombre fue detenido acusado de un delito de lesiones, otro contra la seguridad vial y tentativa de homicidio por unos hechos que pudieron acabar en tragedia en una de las zonas de ocio más concurridas de Mallorca.