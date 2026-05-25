Detenida en Palma por acosar durante meses a una mujer y a su familia mediante perfiles anónimos en Instagram

Agentes de la Policía Nacional han detenido a una mujer como presunta autora de un delito de acoso a través de redes sociales, después de una investigación desarrollada por especialistas del Grupo de Delincuencia Económica y Delitos Tecnológicos.

La actuación policial se inició tras la denuncia interpuesta por una mujer que aseguraba estar siendo víctima de una campaña continuada de hostigamiento digital, llevada a cabo mediante el envío reiterado de mensajes desde perfiles anónimos en una conocida plataforma social.

Según la investigación, la víctima llevaba meses recibiendo comunicaciones de carácter insistente y perturbador que no solo iban dirigidas hacia ella, sino también hacia personas de su entorno familiar y cercano. Los mensajes hacían referencia a aspectos pertenecientes a su esfera privada e íntima, una circunstancia que incrementó la sensación de angustia y preocupación entre los afectados.

Los investigadores comprobaron que la presunta autora empleaba distintos perfiles falsos en redes sociales y cuentas anónimas para tratar de ocultar su identidad y evitar ser localizada. A través de esta estrategia, supuestamente lograba mantener el acoso de manera continuada en el tiempo sin dejar un rastro fácilmente identificable.

Ante la gravedad de los hechos denunciados, los agentes especializados en delitos tecnológicos iniciaron una investigación centrada en el análisis de la actividad digital relacionada con los mensajes. Para ello, se realizaron solicitudes de información a la red social implicada y se procedió posteriormente al estudio y cruce de los datos obtenidos con distintas bases de datos policiales.

Gracias al trabajo técnico desarrollado por los investigadores, la Policía Nacional consiguió identificar a la persona que presuntamente se encontraba detrás de los perfiles utilizados para el envío de los mensajes. Como resultado de las pesquisas, los agentes procedieron el pasado martes a la detención de una mujer como supuesta autora de un delito de acoso.

La investigación ha permitido esclarecer los hechos denunciados y confirmar la existencia de una presunta actuación continuada de acoso digital y hostigamiento a través de internet, aunque las diligencias permanecen abiertas y no se descartan nuevas actuaciones en función del avance de la causa.

Este nuevo caso vuelve a poner el foco sobre el aumento de las investigaciones relacionadas con el ciberacoso, las amenazas y el uso de cuentas falsas en redes sociales para intimidar o vulnerar la privacidad de otras personas. Desde la Policía Nacional recuerdan la importancia de denunciar este tipo de conductas y conservar cualquier prueba digital, como mensajes, capturas de pantalla o enlaces, para facilitar el trabajo de los investigadores.

Además, los expertos insisten en que el anonimato en internet no garantiza impunidad y destacan que las herramientas tecnológicas y la colaboración con plataformas digitales permiten cada vez con mayor frecuencia identificar a los responsables de este tipo de delitos.