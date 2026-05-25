Lista de España para el Mundial, en directo: convocatoria de Luis de la Fuente, reacciones y última hora de los convocados

La hora ha llegado. Luis de la Fuente dará a conocer la lista definitiva de los 26 futbolistas convocados para el Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México. El seleccionador español ofrecerá este lunes a quienes representarán a nuestro país del 11 de junio al 19 de julio, si llegan a la gran final. Un anuncio que llega con mucho morbo e intriga por saber aquellos que finalmente entrarán y las posibles sorpresas.

En el céntrico inmueble de la Gran Vía de la capital española, el técnico riojano dará la convocatoria para la cita mundialista y comunicará también los futbolistas de apoyo con los que contará el combinado nacional hasta el partido amistoso contra Irak, que se jugará en el Estadio de Riazor en A Coruña el jueves 4 de junio. Posteriormente, ofrecerá una rueda de prensa en la que desgranará las decisiones tomadas.

Una lista de España cargada de dudas

Son muchas las incógnitas que todavía se ciernen sobre la lista más esperada del año. Con ausencias obligadas de última hora de un seguramente fijo como Fermín López, lesionado en el tramo final de su temporada con el FC Barcelona, o de otros jugadores como Samu Omorodion (Oporto), y algunos jugadores ‘tocados’, la comparecencia de De la Fuente resolverá todos los debates que han protagonizado las conversaciones de los últimos meses.

El más acusado, el de la portería. Con el guardameta del Athletic Club Unai Simón apuntando a la titularidad y el arquero del Arsenal David Raya, campeón de la Premier y finalista de la Champions, con otro puesto asegurado, la gran duda es saber quién será el tercero en discordia: Joan Garcia o Alex Remiro.

La falta de continuidad de Dani Carvajal, que se ha despedido ya del Real Madrid, y las informaciones apuntando a que no estaba en la prelista le alejan de las quinielas para el lateral derecho, donde De la Fuente podría apostar una vez más por Pedro Porro, que ha tenido bastante continuidad con el riojano. En la carrera por entrar en la lista está Gavi, que ha ganado peso en las últimas semanas con el Barça después de superar su rotura en el menisco interno de la rodilla derecha, y Álex Baena, sin demasiada continuidad con el Atlético de Madrid, se mantiene a la espera. Pablo Fornals, Carlos Soler y Alberto Moleiro podrían estar también entre los convocados.

Para los puestos restantes, Borja Iglesias, clave en la clasificación europea del RC Celta, parece llamado a integrar la convocatoria como ‘9’, un puesto donde podría haber alguna sorpresa con Toni Martínez, Carlos Espí, Gerard Moreno o Gonzalo García, mientras que los problemas físicos de Víctor Muñoz abren algo más un abanico para los extremos para futbolistas como Yéremy Pino o Jorge de Frutos.

La concentración de la Roja comenzará el próximo sábado en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid), donde comenzarán a prepararse para la cita mundialista. A Coruña será el primer examen de la puesta a punto de los de De la Fuente; allí, en Riazor, afrontarán su primer amistoso frente a Irak el jueves 4 de junio. Posteriormente, la expedición, ya sin los futbolistas de apoyo, viajará a México para afrontar el segundo compromiso previo a la Copa del Mundo; será en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla contra Perú el lunes 8 de junio. Una semana después, el lunes 15, comenzará la aventura mundialista con el estreno en la fase de grupos ante Cabo Verde en Atlanta (Estados Unidos).