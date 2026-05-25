Lista de España para el Mundial, en directo: convocatoria de Luis de la Fuente, reacciones y última hora de los convocados
Luis de la Fuente anunciará la lista definitiva de España para el Mundial este lunes
España dará a conocer los 26 jugadores, además de los de apoyo
Juega a ser Luis de la Fuente y elige a los 26 jugadores de España para el Mundial
La hora ha llegado. Luis de la Fuente dará a conocer la lista definitiva de los 26 futbolistas convocados para el Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México. El seleccionador español ofrecerá este lunes a quienes representarán a nuestro país del 11 de junio al 19 de julio, si llegan a la gran final. Un anuncio que llega con mucho morbo e intriga por saber aquellos que finalmente entrarán y las posibles sorpresas.
En el céntrico inmueble de la Gran Vía de la capital española, el técnico riojano dará la convocatoria para la cita mundialista y comunicará también los futbolistas de apoyo con los que contará el combinado nacional hasta el partido amistoso contra Irak, que se jugará en el Estadio de Riazor en A Coruña el jueves 4 de junio. Posteriormente, ofrecerá una rueda de prensa en la que desgranará las decisiones tomadas.
Una lista de España cargada de dudas
Son muchas las incógnitas que todavía se ciernen sobre la lista más esperada del año. Con ausencias obligadas de última hora de un seguramente fijo como Fermín López, lesionado en el tramo final de su temporada con el FC Barcelona, o de otros jugadores como Samu Omorodion (Oporto), y algunos jugadores ‘tocados’, la comparecencia de De la Fuente resolverá todos los debates que han protagonizado las conversaciones de los últimos meses.
El más acusado, el de la portería. Con el guardameta del Athletic Club Unai Simón apuntando a la titularidad y el arquero del Arsenal David Raya, campeón de la Premier y finalista de la Champions, con otro puesto asegurado, la gran duda es saber quién será el tercero en discordia: Joan Garcia o Alex Remiro.
La falta de continuidad de Dani Carvajal, que se ha despedido ya del Real Madrid, y las informaciones apuntando a que no estaba en la prelista le alejan de las quinielas para el lateral derecho, donde De la Fuente podría apostar una vez más por Pedro Porro, que ha tenido bastante continuidad con el riojano. En la carrera por entrar en la lista está Gavi, que ha ganado peso en las últimas semanas con el Barça después de superar su rotura en el menisco interno de la rodilla derecha, y Álex Baena, sin demasiada continuidad con el Atlético de Madrid, se mantiene a la espera. Pablo Fornals, Carlos Soler y Alberto Moleiro podrían estar también entre los convocados.
Para los puestos restantes, Borja Iglesias, clave en la clasificación europea del RC Celta, parece llamado a integrar la convocatoria como ‘9’, un puesto donde podría haber alguna sorpresa con Toni Martínez, Carlos Espí, Gerard Moreno o Gonzalo García, mientras que los problemas físicos de Víctor Muñoz abren algo más un abanico para los extremos para futbolistas como Yéremy Pino o Jorge de Frutos.
La concentración de la Roja comenzará el próximo sábado en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid), donde comenzarán a prepararse para la cita mundialista. A Coruña será el primer examen de la puesta a punto de los de De la Fuente; allí, en Riazor, afrontarán su primer amistoso frente a Irak el jueves 4 de junio. Posteriormente, la expedición, ya sin los futbolistas de apoyo, viajará a México para afrontar el segundo compromiso previo a la Copa del Mundo; será en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla contra Perú el lunes 8 de junio. Una semana después, el lunes 15, comenzará la aventura mundialista con el estreno en la fase de grupos ante Cabo Verde en Atlanta (Estados Unidos).
¿Qué son los jugadores reserva de España?
Además de los 26 jugadores definitivos, Luis de la Fuente también anunciará los jugadores de apoyo que, aunque no jueguen el Mundial, sí ayudarán al grupo en los partidos amistosos.
España jugará dos amistosos antes del Mundial
Antes de que España debute en la Copa del Mundial ante Cabo Verde, los de Luis de la Fuente jugarán dos partidos amistosos. El primero será ante Irak el 4 de junio en Riazor (Coruña) y ante Perú el 8 de junio en Puebla (México).
A qué hora es, horario y canal de TV para ver la lista de la Selección de Luis de la Fuente
El evento en el que Luis de la Fuente ofrecerá la lista de convocados para representar a España en el Mundial 2026 se celebrará a las 12:30 horas, una menos en las Islas Canarias, de, como hemos mencionado, el lunes 25 de mayo. El acto tendrá lugar en la capital de España, más concretamente en el Edificio Teléfonica ubicado en la Gran Vía. Será ahí cuando el entrenador de la Selección dará a conocer a todo el país la convocatoria con la que intentaremos sumar la segunda estrella al escudo.
¡Bienvenidos!
¡Muuuuuuy buenos días! Bienvenidos a la retransmisión en directo del anuncio de la lista definitiva de los 26 jugadores que irán con España al Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México. ¡Arrancamos!
Luis de la Fuente
El seleccionador habló hace unos días sobre posibles favoritismos a la hora de elegir los futbolistas elegidos: «Los seleccionadores somos los únicos profesionales cuya única motivación que tenemos es la deportiva, porque sería absurdo no llevar a los mejores. Otros tendrán otras motivaciones, pero la nuestra siempre es pensar en nuestra idea, llevar a los mejores», sostiene el técnico riojano.
De la Fuente admite que hacer la lista es «el proceso más crítico y doloroso» al tener que descartar a jugadores que han tenido un gran rendimiento, pero remarca que su consigna es convocar a los que más se lo merecen. «A ver si de una vez por todas nos hacemos fuertes en el mensaje de que aquí no hay jugadores de clubes, sino de selección (…) Con los jugadores no tengo duda, quizá sea a nivel mediático, de medios, quizá de algunos aficionados», añade.