La UCO confirma que la asesora prestó «funciones de auxilio» a Begoña Gómez con su cátedra

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil concluye en su último informe sobre la cátedra de Begoña Gómez que la directora de Programas de La Moncloa, Cristina Álvarez, ejercía «funciones de auxilio» a la mujer del presidente del Gobierno. Durante la investigación se han analizado múltiples comunicaciones de Álvarez, a través de correo electrónico y teléfono móvil, con colaboradores y financiadores de la cátedra.

«Independientemente de la ausencia de una relación formal con la Universidad, a efectos de exposición se considera a Cristina Álvarez integrada en el equipo de trabajo de la cátedra», se recoge en el informe.

La UCO documenta la participación de la asistente en «reuniones de la oficina de proyecto para el desarrollo de la Plataforma Transforma TSC», ligada a la cátedra, «y gestiones burocráticas al respecto».

(En ampliación)