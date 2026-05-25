No es ningún secreto que Valle Salvaje, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia verdaderamente sorprendente que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Esta semana, los más fieles seguidores de esta serie van a poder ver cómo Rafael se preocupa por la salud de Rosalía, mientras que Rosalía y Leonor logran sonsacar información a una Pepa que está profundamente entusiasmada con sus nuevas amigas. Enriqueta habla con Rafael sobre la deuda de José Luis, mientras que este hace todo lo que está en su mano para intentar reconciliarse con su mujer. Todo ello mientras Enriqueta aún guarda un as en la manga. Esto es lo que va a suceder en Valle Salvaje desde el lunes 25 de mayo (capítulo 422) hasta el viernes 29 de mayo (capítulo 426).

Lunes 25 de mayo en ‘Valle Salvaje’ (Capítulo 422)

Rafael no puede evitar preocuparse por la salud de Rosalía, mientras que Leonor aprovecha la ocasión que se le ha presentado para lanzar una advertencia a su hermana. Después de todo lo que han vivido, no puede fiarse de nadie, ni mucho menos. Don Hernando no duda un solo segundo en convocar a todos a una tensa reunión, hasta que una provocación de Dámaso ha hecho estallar a José Luis. ¿Va a derramarse sangre en Valle Salvaje?

Martes 26 de mayo en ‘Valle Salvaje’ (Capítulo 423)

Rosalía y Leonor consiguen sonsacar información a Pepa, que está profundamente entusiasmada con sus nuevas amigas. En palacio, Hernando no duda un solo segundo en aconsejar a Enriqueta que deje de apretar las tuercas a José Luis, puesto que podría provocar que, de un momento a otro, todo estalle por los aires. Luisa, por su parte, juega una última carta, a pesar de que podría ser demasiado tarde para descubrir toda la verdad.

Miércoles 27 de mayo en ‘Valle Salvaje’ (Capítulo 424)

Enriqueta aprovecha la ocasión que se le ha presentado para hablar personalmente con Rafael sobre la deuda de José Luis. Es más, no duda un solo segundo en desarmar a don Hernando cuando este trata de manipularla. Pedrito conmueve a Leonor a la hora de hablar de Adriana, mientras que Rosalía sorprende a su hermana con una decisión final respecto a María. Ahora bien, ¿qué piensa hacer exactamente la muchacha?

Jueves 28 de mayo en ‘Valle Salvaje’ (Capítulo 425)

Rafael no duda un solo segundo en reunirse con Alejo para hablar sobre la deuda que tiene pendiente con su tía. Dadas las circunstancias, al duque no le queda otra opción que tomar una drástica decisión al respecto. José Luis, por su parte, trata de reconciliarse con su mujer, y lo hace completamente ajeno a una noticia que parece haber estallado en el pueblo. Algo que lo cambia todo, y que lo hace para siempre.

Viernes 29 de mayo en ‘Valle Salvaje’ (Capítulo 426)

Bárbara y Luisa llegan juntas a una conclusión sobre el robo del bebé: parece que las piezas empiezan a encajar. Braulio, por su parte, no comprende el repentino optimismo que está mostrando su madre ante el cobro de la deuda. Todo ello mientras Enriqueta parece que aún guarda un as en la manga. Algo que va a marcar un antes y un después en muchos aspectos.