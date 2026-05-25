OHLA gana 7,8 millones de euros en el primer trimestre y se dispara un 13% en bolsa
OHLA cierra marzo con una cartera total superior a los 10.000 millones de euros y se dispara en Bolsa
OHLA obtuvo un resultado neto atribuido de 7,8 millones de euros en el primer trimestre, frente a las pérdidas de 21,8 millones de euros del mismo periodo de 2025, según ha informado este lunes la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Por otro lado, las acciones de OHLA se han disparaban más de un 13% en Bolsa en los primeros compases de la jornada bursátil después de que la compañía anunciara estos resultados.
Temas:
- OHLA
- Resultados Empresariales
Comentar
Consulta aquí la política de comentarios