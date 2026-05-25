El grupo de construcción prosigue así su senda positiva en los primeros compases de este año después de que en 2025 volviera a beneficios tras registrar en 2024 unos números rojos de 49,9 millones de euros.

La compañía ha atribuido el incremento de su beneficio al «sólido» desempeño de la cartera, que supera ya los 10.000 millones de euros, la eficacia de su plan de ahorro de costes de estructura y la ausencia del impacto contable extraordinario sobre los gastos financieros derivado de la recapitalización en 2025. Tras conocerse estos resultados, OHLA se disparaba en Bolsa. Así, sobre las 11:00 horas de la mañana sus acciones habían subido un 13,49%.

El Ebitda de OHLA se dispara un 91%

Las ventas de OHLA alcanzaron los 914,7 millones de euros entre enero y marzo, un 0,5% menos que en el primer trimestre de 2025, mientras que el resultado bruto de explotación (Ebitda) se disparó un 90,9%, hasta los 48,3 millones de euros, incluyendo en ambos casos su división discontinuada de servicios.

El grupo ha explicado que su Ebitda se vio impulsado, en gran medida, por el desempeño de su división de construcción, cuyo Ebitda creció un 43,2% en el primer trimestre, hasta los 46,1 millones de euros.

La cartera superó los 10.000 millones

La contratación total de OHLA en el trimestre alcanzó los 1.193,5 millones de euros, con un crecimiento interanual del 48,2%, impulsada por la adjudicación de proyectos «de alto valor añadido», entre los que destaca el Nuevo Hospital de Málaga, una de las mayores actuaciones sociosanitarias actualmente en desarrollo en España, según ha destacado la empresa.

De este modo, a cierre de marzo, la cartera total de OHLA se situó en 10.061,1 millones de euros (+3,3%), cifra que prácticamente duplica la registrada a cierre de 2019, cuando se situaba en el entorno de los 5.500 millones.

«Esta evolución no sólo se traduce en un crecimiento cuantitativo, sino también en una mejora sustancial en la calidad de dicha cartera y de su diversificación tanto por tamaño, como por geografía y tipología de proyectos», ha resaltado la empresa.