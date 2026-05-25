Claudia habla con su novio en ‘Supervivientes 2026’ y le deja descolocado: «Estoy enfadada»

La pasada noche del 24 de mayo, los espectadores de Telecinco fueron testigos de una nueva emisión de Supervivientes 2026. Mediante la emisión de Conexión Honduras, presentado por Sandra Barneda, el público tuvo la oportunidad de ver todo lo acontecido en la isla durante los últimos días, que no ha sido poco. De esta manera, entre tema y tema, la organización emitió las imágenes de la conversación de Claudia Chacón con su novio, Sergio. Un intercambio de palabras donde no faltaron las declaraciones de amor, pero tampoco las acusaciones. Y es que, la pareja se pudo ver por una videollamada.

Claudia Chacón ganó el premio de poder hablar con su novio por haberse cortado el pelo muy pequeño. Y es que, en la mesa de las tentaciones la concursante fue a por todas. Una valentía que fue premiada y muy aplaudida, pues ha sido la que peor condena ha tenido si la comparamos con la de sus compañeros. Así pues, con el premio en sus manos, se pudo ver cómo la joven se despidió de sus compañeros para hablar a solas con su chico. «Voy a ver a mi novio», les dijo. Ante ello, Ivonne Reyes le aconsejaba que hablara «con amor» y dejara de lado las discrepancias, si las hubiese. Pero, ¿qué sucedió?

Claudia vive un tenso momento durante la videollamada con su novio

La participante se montó en la barca y fue trasladada lejos para poder tener su llamada, pues la organización le dio un teléfono móvil. «Ay, qué guapo», comentó ella, emocionada, al verle. Y es que, aunque llevan poco tiempo de relación, han estado ya más de 80 días sin verse. Por ello, Claudia no pudo evitar emocionarse. Eso sí, poco tardó en cortar el romanticismo y dar paso a una pequeña discusión.

«Estoy enfadada contigo… me dijiste que iba a durar dos semanas», le dijo. «¿Pero tú eres consciente del programa que estás haciendo?», le respondió Sergio. Asimismo, el joven le dejó claro que la admiraba mucho y que, fuera en España, contaba con mucho apoyo por parte del público. Un detalle que no es sorpresa, pues la joven se ha salvado de la expulsión de manera semanal. Asimismo, el joven le confesó que se había alegrado mucho de la expulsión de Gerard, con quien ella había tenido muchos enfrentamientos.

Completamente de acuerdo con él, Chacón quiso saber qué había hecho durante sus días distanciados. «¿Estás saliendo mucho de fiesta? Cuando llegue, lo primero que haré será echarte la bronca, por si acaso», le comentó. «Yo salgo si quiero», le dejó claro el joven. «Mira que me han dicho que no me pusiera tóxica, pero no lo puedo evitar», comentó ella., pero este momento de tensión se olvidó con la siguiente pregunta que le hizo Sergio. «¿Estás enamorada de mí?», quiso saber. «Sí», concluyó ella con mucha emoción.