Frank Cuesta se casa con Paloma en una ceremonia tailandesa: «El día más especial de nuestras vidas»

Frank Cuesta sigue dando que hablar semanas después de su paso por La cárcel de los gemelos, el primer reality en el que el experto en animales decidió participar tras abandonar por completo la televisión. Esta vez no son nuevas polémicas, traiciones de sus ex amigos o problemas con Yuyee, su ex mujer; por suerte, Cuesta ahora es noticia por algo bueno. Este fin de semana se ha casado en secreto con Paloma Ramón, su pareja y conocida por todos sus seguidores por ser su mano derecha en el Santuario Libertad. Se ha tratado de una ceremonia por el rito balinés, en la que Cuesta no ha querido renunciar a sus dos señas de identidad: sus Crocs y su gorra hacia atrás.

Aunque la pareja ha querido casarse en completo secreto sin anunciarlo antes de la celebración, tras la ceremonia ha querido dar la exclusiva para que el youtuber Javi Oliveira (amigo de Cuesta) la pudiera publicar. El andaluz ha sido el primero en lanzar las fotografías de la boda (aunque más tarde la ha publicado la propia Paloma en sus redes sociales) y ha contado algunos detalles de lo que allí sucedió. «El día más perfecto y especial de nuestras vidas», así lo ha anunciado la recién casada. «Boda tradicional tailandesa, vestimenta, recogido, make up y ceremonia correspondiente. Donde nos conocimos y donde hemos pasado por todo rodeados de nuestra familia: los animales», así explicaba la española que todo se celebró ante un reducido grupo de amigos en el santuario en el que todo comenzó.

«El día más maravilloso, especial y perfecto de nuestras vidas. Estamos con quien queremos estar y donde queremos estar». De esta manera, la valenciana ha dejado claro que el deseo de la pareja es una celebración sencilla y sin grandes multitudes.

Una pareja que siempre ha sido muy discreta

Frank Cuesta y Paloma son pareja desde hace años, pero ambos han llevado en secreto su relación hasta que hace relativamente poco el que fuera presentador de Frank de la Jungla comentase en un directo que ella era su novia. Aunque era un secreto a voces, ambos decidieron esperar a que los problemas con Yuyee (ex mujer de Frank) se solucionasen y no añadir más tensión.

Paloma era una completa desconocida en las redes sociales y en los medios de comunicación, pero su pasión por los animales le hizo querer trabajar junto a Frank en su santuario. Para ello le envió su currículum a través de su web en el año 2021. Aunque su historia comenzó mucho antes, como decíamos, la pareja ha guardado su secreto hasta 2025, cuando decidieron contarlo al mundo. «Paloma lleva un montón de tiempo ayudando en el santuario y claramente tenemos una relación personal», así lo confesaba Cuesta en uno de sus directos en la red.

Frank Cuesta vuelve a disfrutar tras años de problemas

La particular personalidad del experto en animales le hizo alejarse por completo de la televisión tras la emisión de Wild Frank, programa emitido en todo el mundo en el canal Discovery Max y que todavía está disponible en plataformas de streaming y se sigue emitiendo en cientos de países. Pero en 2020 decidió comenzar su carrera en redes sociales, contando las novedades sobre su santuario de animales en Tailandia, el gran proyecto de su vida.

Aquellos terrenos estaban a nombre de Yuyee, su ex mujer, con la que tenía una buena relación tras su divorcio y por la que luchó durante años para que saliese de la cárcel, haciendo giras por platós y hasta pidiendo ayuda a las autoridades españolas. Esto lo hizo debido a que las leyes del país impiden que un extranjero tenga propiedades a su nombre en su territorio.

El plan era que la propiedad de ese santuario pasase a los hijos de la pareja cuando fuesen cumpliendo 18 años, pero todo se complicó en 2024. Cansado de chantajes, Cuesta hizo público que Yuyee (junto a su pareja) le habían amenazado y le exigían el pago de un alquiler por estar en él, pese a que el dinero con el que se compraron salió de los ahorros conseguidos por Cuesta en televisión.

Tras meses de tira y afloja, Yuyee accedió al cambio de nombre, cerrando ese capítulo. Pero las desgracias para Frank no acabaron ahí. Más tarde llegaría la traición de su amigo Chi, que sacó a la luz una serie de audios que le dejaban en muy mal lugar y le acusaba de utilizar a los animales del santuario sólo para hacer negocio. También llegaron denuncias por tenencia de especies protegidas e incluso llegó a ser detenido y pasó horas en un calabozo.

En todo este tiempo, Paloma ha sido su mayor apoyo y cuenta con el cariño de sus hijos, que no han dejado de estar a su lado. Ahora, con todos los asuntos legales solucionados, Frank puede disfrutar de una nueva etapa y confirmar su amor con Paloma.