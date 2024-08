Yuyee, ex mujer de Frank Cuesta, anuncia por sorpresa que se casa con su pareja Chris Korn

En medio de una guerra mediática que ha saltado de Tailandia a España, Yuyee ha comunicado que se encuentra viviendo uno de los momentos más bonitos de su vida. Y es que, al parecer, su nueva pareja, Chris Korn, le ha pedido la mano en matrimonio. Un nueva etapa de su relación de la que han presumido orgullosamente en redes sociales.

Recordemos que, durante las últimas semanas, Frank Cuesta, su ex marido, comunicó públicamente que ella le había pedido grandes cantidades de dinero a cambio de seguir manteniendo el santuario de animales que él mismo construyó. Al fin y al cabo, el lugar en cuestión está a nombre de ella.

Sin embargo, y a pesar de los intentos del naturalista y de sus hijos, han perdido la batalla legal y Yuyee se quedará con el santuario de animales. «Tengo 134 días para comprar una tierra, vallar el terreno, plantar árboles, colocar los contenedores, crear varios lagos y trasladar los animales…», ha explicado Cuesta en sus redes sociales.

«Os prometo desde aquí, que el día 1 de enero 2025…. Veréis que el Santuario Libertad revive!!!!», anuncia. Al respecto, los hijos de la ex pareja se han mostrado a favor de su padre y han manifestado que no quieren tener ningún tipo de relación con ella. Pues, según señalan, cuando su madre estuvo en prisión fueron los únicos en apoyarla, y ahora les agradece el gesto de la peor manera.

«Yo sé que en los próximos meses a mí se me va a poner a parir en muchos sitios, pero mientras pueda decirle a mis hijos buenas noches, estaré feliz», escribió Frank Cuesta. Ante esto, está claro que la boda de Yuyee con Chris Korn contará con grandes ausencias familiares para ella.

Yuyee anuncia su boda con Chris Korn en Tik Tok

A través de un vídeo en su cuenta de Tik Tok, la ex modelo ha compartido el momento en el que su pareja le pidió matrimonio. Al parecer, y según ella misma ha desvelado, Chris Korn aprovechó que el pasado 10 de agosto era el cumpleaños número 51 de la modelo y le hizo esta especial petición.

Un encuentro donde no faltó el anillo, ni los amigos y familiares más cercanos a la pareja, aunque no todos los de Yuyee. De esta manera, los enamorados celebran también la legalización del matrimonio entre parejas LGTBIQ+, el cual fue aprobado este pasado mes de junio en el país asiático.

Cabe señalar que esta es la primera relación sentimental de Yuyee con una persona que forma parte del colectivo. «Es algo totalmente nuevo para mí. No veo nada malo. He apoyado activamente a la comunidad LGBTQ en Tailandia», comentó para El Mundo. Unas palabras que llegaron tras hablar de la ruptura de su matrimonio con Frank Cuesta, con quién estuvo durante más de 20 años.

«Nos presentó una amiga. Nos conocimos en la inauguración de un negocio el 26 de marzo de 2024. Sentí como si ya la conociera de antes, como si hubiese sido el destino. Estoy muy agradecida de que haya llegado a mi vida en el momento adecuado, cuando me sentía tan aislada», confesó al medio de comunicación español.

«Ya no estoy sola. Ahora tengo apoyo, y he encontrado un amor que me hace sentir segura de que soy lo suficientemente buena, y la amo por eso. Chris está terminando sus estudios para ser chef. Tiene buena situación económica, una hermana que la adora y se respeta a sí misma», concluyó.