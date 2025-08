Renacer, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones turcas que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Cada vez son más las personas que no se pierden ni una sola entrega de esta historia tan sumamente sorprendente y espectacular. El pasado lunes 4 de agosto, los espectadores pudieron disfrutar de un nuevo capítulo de Renacer en Antena 3. De esta manera tan concreta, han sido testigos de cómo después de que Efsun interrumpiese la cena familiar de Bahar y decidiese echar por tierra todas y cada una de las mentiras que se habían contado, Seren comienza a dar a luz. Lo peor de todo es que lo hace de forma prematura, por lo que la joven se pone muy nerviosa. Es más, Leyla acaba en estado de shock. Es una situación que, desde luego, no esperaba. ¡Ni mucho menos!

Lejos de que todo quede ahí, los espectadores van a poder ver cómo, una vez en el hospital, las dos son atendidas de urgencia. Como es evidente, Efsun acude preocupada por su hija. Como no podía ser de otra manera, tiene muchísimo miedo de que pueda llegar a pasarle algo, y también a los bebés. Aun así, Seren tiene claro que prefiere que no entre a la habitación. En estos momentos, lo único que desea es intentar mantener la calma para evitar dar a luz, puesto que es consciente de las complicaciones que podrían tener sus hijos si nacen en ese preciso instante. Al mismo tiempo, y contra todo pronóstico, Rengin ha comenzado a mostrar algún que otro síntoma de la enfermedad. Una situación verdaderamente complicada y tensa que va a hacer que todo dé un vuelto completamente sorprendente y drástico. Y siendo honestos, no es para menos.

¿Qué sucede en el nuevo capítulo de ‘Renacer’ que se emite hoy, martes 5 de agosto?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie turca han podido ver cómo Timur se muestra profundamente afectado por haber descubierto toda la verdad sobre su pasado. Hasta tal punto que ha querido pedir explicaciones a Nevra. Lo que no esperaba era acabar teniendo un tenso enfrentamiento con ella.

Finalmente, Seren decide dejar que su madre entre en la habitación del hospital para tratar de reconciliarse con ella. A pesar de todo, este encuentro ha provocado nuevas contracciones en Seren. Es entonces cuando Rengin le sugiere que debe dar a luz. Bahar cree que todavía es pronto.

Nevra decide mudarse con Gulçiçek tras distanciarse de Timur, mientras que Leyla logra hablar a solas con él, confesándole toda la verdad. Tolga y Çagla continúan abriéndose el uno al otro sobre los problemas del pasado, mientras que Bahar se ve obligada a asistir a Seren durante el parto. No te pierdas la nueva entrega de Renacer esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3.