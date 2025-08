No es ningún secreto que Valle Salvaje, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más sigue dando de qué hablar en nuestro país. Esto no es producto de la casualidad, puesto que estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado lunes 4 de agosto, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 225 de Valle Salvaje en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, los más fieles seguidores de esta historia han podido ser testigos de cómo, de una vez por todas, en la Casa Pequeña se ha podido celebrar el final de las penurias. Todo ello mientras, dadas las circunstancias, José Luis no puede evitar sentir muchísima rabia. Hasta tal punto que no ha dudado un solo segundo en jurar venganza.

Lejos de que todo quede ahí, Julio se ha quedado verdaderamente sin palabras e impactado al descubrir algo que, desde luego, no estaba en sus planes. ¿A qué nos referimos, exactamente? Al hecho de que ha perdido la carta que compromete a Úrsula. Ese as bajo la manga lo ha perdido, por lo tanto, y como no podía ser de otra manera, se pone manos a la obra para tratar de encontrar las respuestas que necesita, antes de que sea demasiado tarde. Por si fuera poco, hemos visto cómo la carta que sí ha visto la luz es la de Leonardo e Irene. Como no podía ser de otra manera, quien la lee no puede evitar quedarse completamente sin palabras. Y siendo honestos, no es para menos. Es más que evidente que estamos ante uno de los grandes puntos de inflexión de esta sorprendente y espectacular temporada.

¿Qué sucede en el capítulo 226 de ‘Valle Salvaje’ que se emite hoy, martes 5 de agosto?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie diaria van a poder ser testigos de cómo José Luis no duda un solo segundo en citar tanto a Mercedes como a Bernardo. Y todo para hacerles una propuesta que tiene una estrecha relación con su boda. Estamos ante algo que les dejará completamente sin palabras.

Pero no todo queda ahí, puesto que José Luis también da una orden a Atanasio para que se encargue de organizar sus finanzas. Entre tanto papeleo, el secretario se queda verdaderamente impactado con uno de los documentos. Se trata de una información muy sensible que no se esperaba en absoluto encontrar.

Todo ello mientras Adriana se siente verdaderamente feliz y dichosa, puesto que por fin puede demostrar la alianza que existe entre Julio y Úrsula. Es consciente de que tiene en su poder una gran baza, y está más que dispuesta a jugarla. Sin importar en absoluto las consecuencias. No te pierdas los próximos capítulos de Valle Salvaje, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.