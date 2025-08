No es ningún secreto que Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado lunes 4 de agosto, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 364 de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera tan concreta, han podido ver cómo Gabriel no ha dudado un solo segundo en poner al día a Marta sobre los avances en el sabotaje a Perfumerías De la Reina. Además, ha querido invitar a Begoña a una fiesta en el Casino de Toledo. De esta forma, María no duda en aprovechar la ocasión que se le ha presentado para hacer una petición a Gabriel: que haga que su relación con Begoña sea algo oficial de cara al resto.

Lejos de que todo quede ahí, vemos cómo don Pedro se molesta con Digna por haber preocupado a Luz con su estado de salud, mientras que la señora Almenar decide dar una opinión negativa sobre el trabajo de Fina como fotógrafa. Algo que ha supuesto un durísimo golpe para la joven, como no podía ser de otra forma. Gaspar tiene un tenso enfrentamiento con don Agustín por haber decidido entrometerse en su relación con Manuela. Todo ello mientras Luis se opone a que Cristina se lleve un 10% de los beneficios del perfume de Cobeaga. En cuanto a Marta, ha querido informar a su círculo más cercano respecto al espionaje, haciéndoles saber que no pudo venir de la empresa de Cobeaga. Andrés, por su parte, confiesa a Begoña que tiene sospechas de que el espía es un trabajador de Perfumerías de la Reina. ¿Conseguirá encontrar al responsable, antes de que sea demasiado tarde?

¿Qué sucede en el capítulo 365 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, martes 5 de agosto?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie diaria van a poder ver cómo Andrés no duda un solo segundo en hacer preguntas a Cristina sobre su relación con Gabriel. Orgulloso, don Pedro decide tender la mano a Cristina tras haber sido su perfume el que ha salvado la producción de la edición especial de la empresa.

Damián ha querido lanzar una advertencia a Digna sobre el juego sucio de don Pedro respecto a la patente, mientras que Gabriel informa a María de sus dificultades con Begoña. Así pues, María se pone manos a la obra para tratar de manipular a Julia, contándole los detalles de la relación entre Begoña y Gabriel.

Todo ello mientras Gema ha descubierto que Teo, durante todo este tiempo, ha estado mintiendo. Es evidente que la situación se está volviendo más complicada de lo esperado. Con su estudio de revelado recién estrenado, Fina se muestra afectada por la opinión de la señora Almenar. Tanto es así que toma una decisión respecto a su trabajo como fotógrafa. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.