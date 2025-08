La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado lunes 4 de agosto pudimos disfrutar del capítulo 647 de La Promesa en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, hemos sido testigos de cómo el misterioso cuadro resulta ser un retrato hiperrealista de Cruz. Algo que, como era de esperar, ha puesto patas arriba el palacio. Tanto es así que los señores y los criados, inevitablemente, acaban sintiendo cierta influencia con la «presencia» de la Marquesa de Luján. Todo ello mientras el barón de Valladares parece no dar tregua. Tanto es así que ha avisado que el margen que dio se está agotando.

Lejos de que todo quede ahí, hemos podido ver cómo Lope, que ahora trabaja en palacio como lacayo, se ve en la obligación de lidiar con una planta noble que, cada día que pasa, está más crispada. Todo ello mientras Cristóbal no tiene reparos a la hora de seguir imponiendo numerosos cambios en la forma de trabajar de los criados. En esta ocasión, muchas de esas modificaciones tienen estrecha vinculación con las comidas y las cenas del servicio. Un giro radical que no deja absolutamente indiferente a nadie, ni mucho menos. Manuel se siente profundamente trastocado, puesto que no es paraba que fuese a tardar tan poco en volver a ver a la que considera que es la asesina de Jana, su mujer. Es más que evidente que el cuadro del retrato de su madre ha reabierto muchísimas heridas en el joven heredero del Marquesado de Luján. Muchas de ellas, de hecho, todavía no ha conseguido sanarlas.

¿Qué sucede en el capítulo 648 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, martes 5 de agosto?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie diaria van a poder ver cómo la perturbación por la llegada del cuadro de la Marquesa continúa, puesto que todos se sienten descolocados con su presencia. Es más, Petra no puede evitar revivir su pasado con Cruz. Hasta Alonso se quiebra ante la mirada de la que todavía es su mujer.

Martina, por su parte, insiste en reconciliarse, pero Catalina le ha dejado muy claro que algo entre ellas se ha roto para siempre. Todo ello mientras se complica aún más la crisis de pareja entre Adriano y Catalina. Pía olvida entregarle una importante carta a Cristóbal, lo que provoca que el mayordomo acabe teniendo una reacción desmedida.

En el hangar, Toño se muestra ilusionado por el vínculo que está surgiendo con Enora. Manuel, por su parte y en pleno duelo, decide animarle. El joven, además, continúa negociando con Leocadia por su empresa. En paralelo, comparte con Curro lo perturbado que se siente por el cuadro de la Marquesa. Todo ello mientras alguien destruye el perturbador cuadro. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.