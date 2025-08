La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Cada vez son más las personas que no se pierden ni una sola entrega de esta sorprendente historia. El pasado viernes 1 de agosto pudimos disfrutar del capítulo 646 de La Promesa en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, vamos a poder ver cómo la amenaza de Catalina a Alonso de abandonar palacio con sus hijos ha provocado un desencuentro en su matrimonio. Tanto es así que Adriano se ha visto en la obligación de tomar una drástica decisión. El primer día de Lope como lacayo ha sido excesivamente duro no solamente para él, sino también para el resto de sus compañeros. Es más, se niegan a tirar la toalla a la hora de conseguir que se revierta la orden.

Lejos de que todo quede ahí, Manuel ha recibido una oferta completamente inesperada por parte de Leocadia. Se trata de un movimiento que la convertiría en propietaria absoluta de la empresa. Eso sí, a cambio de una generosa inversión. Manuel tiene dudas, pero Enora le hace saber que está convencida de que se trata de una buena oportunidad. ¿Convencerá al hijo de Alonso para que dé ese paso? Por si fuera poco, la muchacha ha empezado a sentir algo por Toño, por lo que le ha propuesto ir juntos a la feria de Luján. A pesar de que todos lo atribuyen a distintas causas, hay un extraño e inquietante ambiente en palacio. Así pues, en el instante más inesperado, el Marqués de Luján se ve sorprendido por un inesperado paquete encargado por Cruz: un retrato al óleo pintado por un artista de la Corte que esconde un turbio secreto.

¿Qué sucede en el capítulo 647 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, lunes 4 de agosto?

De esta manera, los espectadores van a poder ver cómo el cuadro en cuestión se trata de un retrato hiperrealista de Cruz. Algo que, como era de esperar, ha puesto patas arriba el palacio. Tanto los señores como los criados han empezado a sentir cierta influencia por la curiosa «presencia» de la Marquesa de Luján.

El barón de Valladares continúa en su línea, recordándoles que dio un margen para dar marcha atrás y que está llegando a su fin. Ahora como lacayo, Lope se ve obligado a lidiar con una planta noble que está más crispada que nunca. Cristóbal sigue imponiendo diversos cambios. En esta ocasión, decide trastocar las comidas y las cenas del servicio.

Manuel jamás imaginó que tardaría tan poco en volver a ver, en cierta manera, a la que considera que es la asesina de Jana. Es más que evidente que el cuadro de su madre ha reabierto una serie de heridas que el heredero del Marquesado de Luján aún no había logrado sanar, ni mucho menos. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.