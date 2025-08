No es ningún secreto que La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado jueves 31 de julio, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 645 de La Promesa en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, han podido ver cómo el enfrentamiento entre Martina y Catalina sigue su curso, hasta tal punto que Alonso se ha dado cuenta del tremendo riesgo que ambas están corriendo. Curro hace todo lo que está en su mano para encontrar a Ángela y evitar que la joven no delante a Lorenzo ante el general. El tiempo comienza a correr en su contra, por lo que debe darse prisa para evitar que la hija de Leocadia cometa una locura.

Lejos de que todo quede ahí, observamos cómo Enora no suele entrar en el palacio, puesto que su lugar es el hangar. Aun así, ha querido hacer una excepción para acercarse hasta la zona de servicio. Es allí donde conoce a dos grandes anfitrionas, que no dudan un solo segundo en tratarla como si de una marquesa se tratase. Cristóbal ha aprovechado la ocasión que se le ha presentado para poner a Lope en una gran encrucijada. De esta forma, le hace saber que tiene dos opciones: asumir su nuevo puesto como lacayo o marcharse de palacio para siempre. Todo ello mientras María Fernández ha dado el paso de desahogarse como nunca con Petra, haciéndole conocedora del profundo amor que siente, desde hace un tiempo, por Samuel. Es un secreto que lleva escondiendo pero, por circunstancias como las que está atravesando, cada vez le cuesta más guardarlo. ¡Es algo que no puede evitar!

¿Qué sucede en el capítulo 646 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, viernes 1 de agosto?

De esta manera tan concreta, los espectadores van a poder ver cómo Catalina no duda un solo segundo en amenazar a Alonso con abandonar el palacio con sus hijos. Algo que ha provocado, a su vez, un desencuentro en su matrimonio. Hasta tal punto que Adriano se ve obligado a tomar una drástica decisión.

El primer día de Lope como lacayo está siendo muy duro no solamente para él, sino también para sus compañeros. En cuanto a Manuel, se ha visto sorprendido con una inesperada oferta de Leocadia por la que sería propietaria absoluta de su empresa. Eso sí, sería a cambio de una muy generosa inversión. El hijo del Marqués tiene dudas, pero Enora está convencida de que se trata de una oportunidad excepcional.

Por si fuera poco, la joven se da cuenta de que está empezando a sentir algo por Toño. Así pues, le propone ir juntos a la feria de Luján. Todo ello mientras Alonso se ve sorprendido al recibir un paquete que fue encargado por Cruz: se trata de un cuadro que esconde un turbio secreto. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.