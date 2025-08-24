Cristina Castaño es madre a los 46 años ¿Quién es su pareja?

Cristina Castaño ya es mamá, así lo ha confirmado la actriz en su cuenta de la red social Instagram este domingo 24 de agosto. La gallega, nacida en Villalba (Lugo), anunció el pasado mes de mayo que estaba embarazada de siete meses, algo que hizo apareciendo en el programa La Revuelta, aunque David Broncano no se dio cuenta de la gran exclusiva que manejaba, volviendo a demostrar que no se prepara en absoluto las entrevistas y no conoce a sus invitados. Así es su vida privada lejos de los focos.

Conocida por sus papeles en Al salir de clase, La que se avecina y Toy Boy, por mencionar algunos de sus proyectos, acaba de estrenar una serie Lumen, en la que daba vida a una periodista que investiga los incendios que asolan cada verano Galicia (su tierra) y Portugal. La intérprete había mantenido en secreto su embarazo, dejando de acudir a eventos cuando comenzó a notarse la incipiente barriga, además de ‘engañar’ a todos publicando fotos y vídeos en sus redes sociales antes de que notase su estado o camuflándolo.

«Mi bebé y yo ya estamos juntos. Es un niño y se llama León. Eres preciosoooo… (fueron las primeras palabras que le dije cuando le vi)», así ha confirmado en la red la llegada al mundo de su pequeño. «Gracias de corazón a mi matrona Marcela y al resto del personal del hospital❤️», así ha querido destacar el buen trato recibido en el hospital Quirón, donde se ha producido el parto.

«Ahora, la mención especial es para dos personas: Por un lado, mi hermana Marga, que me acompañó en el parto y me ha cuidado y me cuida como siempre lo ha hecho. Marga es mi hermana soñada y no he podido elegir mejor compañía para estar conmigo. GRACIAS SIEMPRE, HERMANA», así ha explicado que ha sido ella la que ha estado a su lado en todo momento.

También ha querido nombrar a la doctora que ha atendido su alumbramiento, a la que ha dedicado unas palabras en público. «Estaba segura de que todo iba a ir bien, y así ha sido. Ponerme en tus manos ha sido la mejor decisión para el momento más importante de mi vida: Dar a Luz a mi hijo. GRACIAS ETERNAS, AMIGA», escribe.

La gallega es sobrina del fallecido Pepe Domingo Castaño, con el que llegó a compartir momentos en el programa Tiempo de Juego, de la Cadena Cope, donde fue entrevistada por él. Pese a que su papel de Judith Bécquer en La que se avecina disparó su popularidad, ha sabido mantener su vida privada lejos de los medios de comunicación, tanto que pudo mantener su embarazado en secreto durante muchos meses.

Tampoco se sabe mucho de sus parejas, aunque todo apunta (por sus palabras) a que ha sido madre soltera. Su última relación conocida fue con el abogado Álex Ripoll, aunque no se les ha vuelto a ver juntos desde hace mucho tiempo.