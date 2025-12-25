Así son las vidrieras de Notre Dame que han desatado la polémica en Francia y sustituirán a las del s. XIX

Un año después de la reapertura de Notre Dame, ya se pueden ver las polémicas vidrieras de Emmanuel Macron, las que sustituirán a las del siglo XIX que sobrevivieron al trágico incendio de la catedral de París hace seis años. El presidente francés anunció el mismo mes de su reapertura la propuesta definitiva, ignorando las críticas de historiadores del Arte, expertos en Patrimonio y de buena parte de la población.

Las vidrieras fueron diseñadas por el arquitecto Eugène Viollet-Le-Duc (1814-1879), durante la gran restauración del siglo XIX, al igual que la flecha del monumento, de 93 metros de altura. Sobrevivieron a las llamas, sin verse afectadas en lo más mínimo, una de las razones por las que no se ha comprendido desde el primer momento la necesidad de sustituirlas en seis de las siete capillas de la nave sur de la catedral. Además, la reconstrucción de la flecha también suscitó polémica, pero finalmente se hizo de manera idéntica a la original.

El historiador de Arte y periodista Didier Rykner lideró un movimiento contra la sustitución de las vidrieras, y cargó contra Macron por tomarse la licencia de decidir sobre un monumento que es patrimonio nacional. «La presidencia de Macron ha marcado la catedral tras el incendio. Hay una falta de molestia al pretender sustituirlas cuando el incendio ya ha destruido parte de su obra», protestó.

Otros, en la misma línea, lo tachan de sacrilegio por romper «la unidad arquitectural» de Notre Dame, como si se tratara de un acto de «vandalismo», consideran.

Las vidrieras de Viollet-Le-Duc fueron concebidas para dotar de mayor luminosidad al templo medieval, que evoca el románico normando y es, a su vez, un icono del gótico por las innovaciones que introdujo, que hizo de la catedral uno de los edificios más antiguos que incorpora este estilo arquitectónico. Construida en 1163 es, a su vez, uno de los símbolos de la cultura francesa.

Macron lanzó la idea de cambiar los vitrales por otros más modernos en una de sus visitas a las obras, durante la reconstrucción, y el Gobierno puso en marcha un concurso para elegir al artista que se encargaría del trabajo. La ganadora, Claire Tabouret (Pertuis, 1981), ha inaugurado este mes de diciembre la muestra D’un seul souffle (De un solo suspiro) que permite admirar los bocetos y las maquetas a escala real de la obra que se incorporará a Notre Dame.

Tabouret ha diseñado seis grandes vidrieras contemporáneas que abordan la temática bíblica, concretamente la del Pentecostés, y ha respetado la característica básica de las actuales, por lo que el templo no perdería luminosidad con el cambio. En el trabajo ha colaborado el famoso taller Simon-Marq, que ha dado forma a los diseños.

Tabouret ha utilizado para las nuevas vidrieras una paleta de colores con las que mantiene el equilibrio, pero al mismo tiempo usa una gama vívida, cualidad que conservará el brillo de la luz. Ha hecho uso de la monotipia y ha logrado en las series una transición con armonía, con reminiscencias del siglo XIX. La artista ha jugado con el movimiento del pincel sobre el plexiglás transparente, y ha logrado bordes definidos con el enmascaramiento.

Además, la artista plástica ha contado que pintó cerca de 50 piezas para las diferentes partes de las vidrieras, y ha intentado ser lo más fiel posible a los dibujos de los maestros vidrieros del Atelier Simon-Marq.

No es la primera vez que unas vidrieras de Notre Dame son motivo de debate. Tras dos años de disputa, en 1939 se disponían a remplazarlas, pero el estallido de la Segunda Guerra Mundial paralizó el proceso. Éstas, que nunca se llegaron a colocar por la contienda bélica, se pueden ver hoy en la Cité du Vitrail de Troyes.

Además, en su momento tampoco convencieron las vidrieras de Viollet-Le-Duc, contra las que cargaron abiertamente personalidades como Marcel Proust o Auguste Rodin. Las de Claire Tabouret se instalarán antes de que finalice 2026.