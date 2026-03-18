Valle Salvaje, poco a poco y con el paso de los meses, ha conseguido hacerse un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Esto no es producto de la casualidad, puesto que estamos ante una historia verdaderamente sorprendente y fascinante que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado martes 17 de marzo, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 376 de Valle Salvaje en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, fueron testigos de cómo don Hernando parece que ha descubierto toda la verdad respecto a Dámaso y, por ende, el yugo en el que tiene a José Luis. A pesar de todo, hay que tener en cuenta que el marqués todavía se guarda un as en la manga.

Se trata de algo que tiene estrecha relación con un gran secreto, vinculado a su inesperado y repentino regreso. Pero no todo queda ahí, puesto que los más fieles seguidores de esta sorprendente historia que podemos disfrutar de lunes a viernes en La 1 de Televisión Española van a poder ser testigos de cómo Luisa no duda un solo segundo en presentarse en casa de las parteras, y lo hace buscando a Aurora. Eso sí, ¿qué sabrán de ella? ¿Qué información podrá descubrir? Todo ello mientras Luisa se anima a sincerarse como nunca frente a la tumba de Adriana. Una escena cargada de emoción y sentimiento, qué duda cabe.

¿Qué sucede en el capítulo 377 de ‘Valle Salvaje’ que se emite hoy, miércoles 18 de marzo?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta historia que podemos ver en La 1 de Televisión Española van a poder ver cómo Pedrito opta por aprovechar la ocasión que se le ha presentado para dejar claro a don Hernando todo lo que piensa de él. Aun así, el de Guzmán no duda en poner en marcha todos y cada uno de sus planes para los Gálvez de Aguirre.

Lejos de que todo quede ahí, entre otras tantas cosas y tras ser testigo directo de la mala relación que existe entre José Luis y Victoria, decide que el futuro de la pareja ya está escrito. Es más, don Hernando no tiene reparos a la hora de hacer ver a José Luis que hay que retirar a Victoria de la partida. ¿Qué decisión tomará al respecto después de todo lo vivido? No te pierdas los próximos capítulos de Valle Salvaje, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.