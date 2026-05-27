La gerente del PSOE, Cerdán y el histórico socialista Zarrías, imputados por las cloacas de la fontanera socialista

El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha imputado este miércoles al ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, al ex vicepresidente de la Junta de Andalucía, Gaspar Zarrías y a la actual gerente del PSOE, Ana María Fuentes, en la causa en la que investiga a la ex militante socialista, Leire Díez, conocida como la fontanera de la formación.

La imputación se conoce en un día en el que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se ha desplegado en la sede central del PSOE, en la madrileña calle de Ferraz, en el marco de la investigación por financiación ilegal a las cloacas socialistas lideradas por Leire Díez. La mencionada operación está ordenada por la Audiencia Nacional y respaldada por la Fiscalía Anticorrupción.

Los agentes se han personado con el requerimiento del juez Santiago Pedraz en los despachos y oficinas de Ferraz y en los domicilios del ex secretario de Organización socialista Santos Cerdán en Milagro (Navarra) y de la consultora Zaño, del histórico dirigente andaluz Gaspar Zarrías. Asimismo, Pedraz ha acordado imputar al propio Cerdán, a Zarrías y a la gerente del PSOE, Ana María Fuentes, en la causa que investiga a Leire Díez.

El instructor del caso ha ordenado la imputación y los registros en pos de indagar en la trama que, presuntamente, buscaba información sensible contra jueces, fiscales y miembros de las fuerzas de seguridad. El requerimiento de documentación lo ha ordenado el juez Pedraz por una pieza separada que instruye y que afecta tanto a Leire Díez como al expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Vicente Fernández.

Pedraz ha ordenado que los agentes se personen igualmente en los domicilios de Cerdán y de Zarrías. Las diligencias también afectan al empresario Javier Pérez Dolset, cercano a Leire, al que también declara investigado.

Las diligencias se han llevado a cabo de madrugada y de forma simultánea en varios puntos de España. Los agentes de la Guardia Civil buscan documentos, archivos y materiales relacionados con una caja B del PSOE, así como pruebas vinculadas al también denominado caso SEPI, que se instruye bajo secreto de sumario desde sus inicios.