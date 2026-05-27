En pleno Paseo de la Castellana, en uno de los enclaves más exclusivos y cotizados de Madrid, la artista Lolita Flores vive desde hace años en un piso de alquiler que se ha convertido en mucho más que una vivienda: es su refugio personal, un espacio de estabilidad tras una vida marcada por altibajos profesionales y personales. Se trata de un piso de aproximadamente 200 metros cuadrados, completamente exterior y bañado por luz natural durante todo el día gracias a sus grandes ventanales, con unas vistas privilegiadas del skyline de la capital que refuerzan la sensación de amplitud y de vida urbana en plena zona financiera de Madrid.

El precio del alquiler ronda los 3.000 euros mensuales, una cifra habitual dentro de este entorno privilegiado, donde la demanda de viviendas amplias, luminosas y bien ubicadas supera con creces la oferta disponible. Este piso representa para la artista una etapa muy distinta a la que vivió en el pasado, especialmente tras verse obligada a vender su anterior casa en La Moraleja en un momento complicado de su vida. Aquella decisión supuso un punto de inflexión, y desde entonces ha optado por una forma de vivir más sencilla, centrada en su trabajo, su familia y un entorno que le aporte tranquilidad y estabilidad emocional.

El salón es, sin duda, el corazón de la vivienda y el espacio donde más se refleja su personalidad. Se trata de una estancia amplia, luminosa y abierta, en la que los grandes ventanales permiten que la ciudad forme parte del propio hogar. En este ambiente conviven muebles modernos con piezas llenas de significado personal, como el Premio Goya de 2003, varias esculturas dedicadas a su madre, la legendaria Lolita Flores, y numerosas fotografías familiares que convierten el espacio en un recorrido visual por su historia. Todo ello se mezcla con textiles coloridos y detalles decorativos que aportan un aire vibrante, muy en línea con su carácter artístico y emocional.

Dentro de la casa destaca especialmente un rincón íntimo y muy personal: un pequeño altar dedicado a sus seres queridos fallecidos, donde coloca velas y objetos simbólicos que representan a sus ángeles, como ella misma los llama. Este espacio no es sólo decorativo, sino profundamente emocional, ya que forma parte de su manera de mantener presente a su familia en el día a día y de integrar la memoria en su vida cotidiana. La propia artista ha reconocido en varias ocasiones que su familia es su mayor patrimonio, y este rincón lo refleja de forma muy clara dentro de su hogar.

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El dormitorio principal contrasta con la energía del salón, ya que apuesta por un estilo mucho más sobrio y minimalista, dominado por tonos blancos y una decoración depurada que busca transmitir calma. Es un espacio pensado para el descanso y la desconexión, algo que la artista valora especialmente tras su actividad profesional. Ella misma ha explicado que su habitación es su refugio, el lugar donde recupera energía y encuentra silencio, mientras que las vistas exteriores refuerzan esa sensación de serenidad en medio de la ciudad.

La cocina mantiene la misma filosofía de funcionalidad y sencillez, con un diseño práctico y luminoso en el que prima el uso diario por encima de lo ornamental. Es un espacio integrado en la rutina cotidiana de la artista, donde la normalidad y la vida doméstica adquieren un papel importante dentro de una vivienda que, pese a su tamaño y ubicación privilegiada, está pensada para ser vivida de forma cómoda y natural.