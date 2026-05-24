Así era el rancho de Reese Witherspoon: un granero reconvertido en ‘guesthouse’ y vendida por 6 millones de euros

Hay casas de celebrities que impresionan por tamaño y otras que lo hacen por historia, personalidad y ubicación. Cranberry Ranch pertenece a esta segunda categoría. La antigua residencia vacacional de Reese Witherspoon en Malibú acaba de volver al mercado inmobiliario convertida en uno de esos refugios californianos que parecen diseñados para desconectar del ruido de Hollywood sin renunciar al estilo. Situada en una de las zonas más exclusivas de California, entre naturaleza salvaje, establos, huertos y playas infinitas, esta finca combina estética campestre, aire bohemio y detalles de lujo contemporáneo. La propiedad, que durante años ha ido cambiando de propietarios y transformándose, conserva intacto ese espíritu relajado y sofisticado tan asociado a la actriz de Big Little Lies.

Un refugio escondido sobre Zuma Beach

La propiedad se encuentra en las colinas que dominan Zuma Beach, una de las playas más famosas de Malibú. Lejos de las mansiones ultramodernas de cristal y hormigón que abundan en Los Ángeles, Cranberry Ranch apuesta por una estética mucho más cálida y orgánica. La finca ocupa cerca de dos acres de terreno privado, casi una hectárea, rodeado de enormes sicómoros centenarios, jardines, vegetación salvaje y diferentes construcciones independientes.

Cuando Reese Witherspoon compró la propiedad en 2019 pagó alrededor de 6,25 millones de dólares por ella, más de 5 millones de euros. La actriz y productora la adquirió como residencia vacacional junto a su entonces marido Jim Toth, atraída por ese aire de granja chic californiana que tan bien encajaba con su estilo personal.

Antes de pertenecer a la actriz, la finca era conocida como Zuma Farms y había sido propiedad de Scott y Amie Yancey, conocidos por el programa Flipping Las Vegas. Ellos transformaron el antiguo rancho de 1949 en un espacio con diseño boho, toques industriales y estética farmhouse contemporánea. Además, durante un tiempo funcionó como lugar para bodas y eventos privados, algo que explica la cantidad de rincones exteriores pensados para reuniones y celebraciones.

La casa principal

La vivienda principal mantiene la esencia de una granja tradicional americana, aunque completamente renovada. Techos altos con vigas de madera, chimeneas de ladrillo, grandes ventanales y una mezcla de piezas vintage y mobiliario contemporáneo definen el interior.

La casa cuenta con varios dormitorios y diferentes espacios abiertos conectados con el exterior. Uno de los grandes protagonistas es el salón principal, concebido como un enorme espacio diáfano con cocina integrada, comedor y zona de estar. Los tonos claros, la madera envejecida y la luz natural crean esa sensación de casa relajada de playa tan típica del lujo californiano menos ostentoso.

La cocina, completamente equipada, incluye electrodomésticos de alta gama, vinoteca y grandes superficies de trabajo pensadas tanto para cocinar como para recibir invitados. También destacan los baños de inspiración retro, las puertas acristaladas abiertas al jardín y los pequeños detalles decorativos que mezclan estética campestre y diseño de autor.

Mucho más que una casa de vacaciones

Una de las peculiaridades de Cranberry Ranch es que funciona casi como un pequeño complejo privado. Además de la casa principal, la finca cuenta con diferentes construcciones anexas que multiplican las posibilidades del lugar.

Hay un granero reconvertido en guesthouse con dormitorio tipo loft, cocina, salón y zonas de ocio. También existe un estudio creativo utilizado como sala de grabación y espacio artístico, un gimnasio acristalado, sauna exterior, jacuzzi, cine privado y varias áreas preparadas para cenas y eventos al aire libre.

La propiedad conserva además una importante conexión ecuestre. Reese Witherspoon, gran amante de los caballos, encontró en esta finca uno de sus mayores atractivos. El rancho dispone de establos, pista de doma profesional y amplias zonas para montar. A eso se suman huertos, árboles frutales, gallinero, pista de boccia y diferentes terrazas escondidas entre la vegetación.

La rápida venta de Reese Witherspoon

Curiosamente, Reese Witherspoon apenas mantuvo la propiedad durante algo más de un año. En 2020 decidió venderla por aproximadamente 6,7 millones de dólares, casi 6 millones de euros, obteniendo un pequeño beneficio respecto al precio de compra.

La operación formó parte de una etapa de reorganización inmobiliaria de la actriz, que ese mismo año también vendió su gran mansión de Pacific Palisades. Según distintas publicaciones estadounidenses, la actriz buscaba simplificar parte de su patrimonio inmobiliario en California.

Tras pasar por otros propietarios, la finca volvió a transformarse ligeramente y adoptó el nombre de Cranberry Ranch. Entre las modificaciones posteriores se añadieron algunos espacios todavía más orientados al entretenimiento y a la creación de contenido digital, algo lógico teniendo en cuenta que uno de sus propietarios más recientes fue el creador de contenido Cody Ko.