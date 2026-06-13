Albert Einstein lo dijo con claridad absoluta: «La vida es muy peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa»
Toma nota de esta importante frase de Albert Einstein
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La vida es muy peligrosa no por los que hacen mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa, una frase que Albert Einstein dijo con claridad absoluta. Es el momento de pensar como lo hacía uno de los genios de nuestro tiempo. Un físico que, sin duda alguna, nos ha dado más de una sorpresa inesperada, en estos días en los que realmente podremos empezar a hacer algunos pequeños pasos que acabarán marcando la diferencia.
Será el momento de dejar salir una serie de elementos que pueden acabar convirtiéndose en un plus de buenas sensaciones. Es hora de apostar claramente por un cambio que podría acabar de darnos determinados momentos especiales. Sin duda alguna, será lo que nos acompañará en breve. Con lo que, hasta el momento no sabíamos que podríamos empezar a crear un plus de buenas sensaciones. Es momento de saber lo que nos estará esperando en unas jornadas en las que realmente cada pequeño gesto cuenta. Un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos acompañará en breve, en un pensamiento digno de un Nobel.
No por los que hacen mal sino por los que se sientan a ver que pasa
La vida solo se vive una vez. Para poder aprender y experimentar al máximo, nada de esperar a verla pasar, sino que debemos actuar. Por un lado, necesitamos mostrar nuestra mejor versión, intentar sacarnos el máximo partido posible, con ciertas novedades que acabarán marcando la diferencia.
Un plus de buenas sensaciones que hasta el momento desconocíamos y puede acabar siendo lo que nos marcará de cerca. Con algunos elementos que hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a tener en consideración y que puede acabar siendo esencial.
Es momento de poner en práctica lo que nos estará esperando en estos días que hasta la fecha no sabíamos y que podría acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada. Un cambio de tendencia que hasta el momento no sabíamos que podríamos tener por delante.
Esta manera de pensar en la que la acción es imprescindible, la pasividad puede acabar dinamitando lo que quizás hasta la fecha no sabíamos. Nos enfrentamos a una situación que hasta el momento no sabíamos que podríamos empezar a visualizar de una forma diferente.
Lo dijo con claridad absoluta Albert Einstein
Albert Einstein no dudó en dejarnos no sólo una serie de teorías que han cambiado el mundo, sino que también nos descubrió algunos elementos que hasta la fecha nadie hubiera imaginado. Esta forma de pensar basada en una actuación que puede acabar siendo la que nos dará mucho en lo que pensar.
- La mayoría de las ideas fundamentales la ciencia son esencialmente sencillas y, por regla general pueden ser expresadas en un lenguaje comprensible para todos.
- La vida es una preparación para el futuro; y la mejor preparación para el futuro es vivir como si no hubiera ninguno.
- Los hombres se casan con mujeres con la esperanza de que nunca van a cambiar. Las mujeres se casan hombres con la esperanza de que ellos van a cambiar. Invariablemente ambos terminan decepcionados.
- Tengo una pregunta que a veces me tortura: estoy loco yo o los locos son los demás.
- La creatividad es la inteligencia divirtiéndose.
- Si tuviera una hora para resolver un problema, me gustaría pasar 55 minutos pensando sobre el problema y 5 minutos pensando en las soluciones.
- Si quieres que tus hijos sean inteligentes, léeles cuentos de hadas. Si quieres que sean más inteligentes, léeles más cuentos de hadas.
- La vida es muy peligrosa. No por las personas que hacen el mal, sino por las que se sientan a ver lo que pasa.
- El azar no existe; Dios no juega a los dados.
- Si A es el éxito en la vida, entonces A = X + Y + Z. Donde X es trabajo, Y es placer y Z es mantener la boca cerrada.
- El mundo que hemos creado es un proceso de nuestro pensamiento. No se puede cambiar sin cambiar nuestra forma de pensar.
- Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica: la voluntad.
- Cuando tropiezas con el amor, es fácil levantarse. Pero cuando uno se enamora, es imposible estar en pie de nuevo.
- Pocas personas son capaces de expresar con ecuanimidad opiniones que difieren de los prejuicios de su entorno social. La mayoría de las personas son incapaces de formar tales opiniones.
- La mujer que sigue a la multitud suele ir más allá de la multitud. La mujer que camina sola, es probable que se encuentre a sí misma en lugares que nadie ha estado nunca antes.
- La experiencia más hermosa que podemos tener es el misterio. Es la emoción fundamental que está en la cuna del verdadero arte y la verdadera ciencia.
- Los ideales que iluminan mi camino y una y otra vez me han dado coraje para enfrentar la vida con alegría han sido: la amabilidad, la belleza y la verdad.
- Mi religión consiste en una humilde admiración del ilimitado espíritu superior que se revela en los detalles leves que podemos percibir con nuestra frágil y débil mente.
- La lectura, después de cierta edad, desvía la mente de sus actividades creativas. Cualquier hombre que lee mucho y usa su poco su propio cerebro cae en hábitos perezosos de pensamiento.
- La vida es como andar en bicicleta. Para mantener el equilibrio, debe mantenerse en movimiento.